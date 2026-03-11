https://ria.ru/20260311/mat-2079891954.html
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, рассказала о его характере
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, рассказала о его характере - РИА Новости, 11.03.2026
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, рассказала о его характере
Мать участника СВО, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала РИА Новости, что ее сын с
САМАРА, 11 мар — РИА Новости. Мать участника СВО, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала РИА Новости, что ее сын с детства был самостоятельным и строгим.
Во вторник президент России Владимир Путин
встретился в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным
. Он рассказал президенту о подвиге 21-летнего военнослужащего из Самары
Сергея Ярашева, который 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта в районе Гришино. Путин дал поручение подготовить указ о награждении Ярашева звездой Героя России.
"Сережа всегда был такой самостоятельный. По характеру строгий. Не скажу, что в школе хорошо учился, но поведение было нормальное", — сказала Ярашева.
Женщина отметила, что семья очень гордится его подвигом, особенно младший брат.
"У меня младший еще есть, инвалид. Он, конечно, знает о подвиге брата. Очень им гордится. Я горжусь", — поделилась собеседница.