Рейтинг@Mail.ru
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, рассказала о его характере - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 11.03.2026 (обновлено: 15:31 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/mat-2079891954.html
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, рассказала о его характере
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, рассказала о его характере - РИА Новости, 11.03.2026
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, рассказала о его характере
Мать участника СВО, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала РИА Новости, что ее сын с РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:49:00+03:00
2026-03-11T15:31:00+03:00
россия
самара
владимир путин
денис пушилин
донецкая народная республика
сергей ярашев (герой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595246_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d0a48c803b0317b657cb9dfb560a3ae8.jpg
https://ria.ru/20260310/putin-2079777273.html
россия
самара
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a00978aaad3abaf6dc9cedbba8ddf01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, самара, владимир путин, денис пушилин, донецкая народная республика, сергей ярашев (герой россии)
Россия, Самара, Владимир Путин, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Сергей Ярашев (Герой России)
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, рассказала о его характере

Мать бойца, державшего оборону у Гришино, рассказала о строгом характере сына

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 11 мар — РИА Новости. Мать участника СВО, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала РИА Новости, что ее сын с детства был самостоятельным и строгим.
Во вторник президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным. Он рассказал президенту о подвиге 21-летнего военнослужащего из Самары Сергея Ярашева, который 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта в районе Гришино. Путин дал поручение подготовить указ о награждении Ярашева звездой Героя России.
"Сережа всегда был такой самостоятельный. По характеру строгий. Не скажу, что в школе хорошо учился, но поведение было нормальное", — сказала Ярашева.
Женщина отметила, что семья очень гордится его подвигом, особенно младший брат.
"У меня младший еще есть, инвалид. Он, конечно, знает о подвиге брата. Очень им гордится. Я горжусь", — поделилась собеседница.
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Путин поручил наградить удерживавшего позиции у Гришино бойца звездой Героя
10 марта, 18:45
 
РоссияСамараВладимир ПутинДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСергей Ярашев (Герой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала