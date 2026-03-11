Мать бойца, державшего оборону у Гришино, рассказала о его характере

САМАРА, 11 мар — РИА Новости. Мать участника СВО, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала РИА Новости, что ее сын с детства был самостоятельным и строгим.

"Сережа всегда был такой самостоятельный. По характеру строгий. Не скажу, что в школе хорошо учился, но поведение было нормальное", — сказала Ярашева.

Женщина отметила, что семья очень гордится его подвигом, особенно младший брат.