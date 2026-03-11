Еврокомиссара заподозрили в связях с разведкой бывшей Югославии

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Активную сторонницу членства Украины в Евросоюзе, еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марту Кос заподозрили в старых связях со спецслужбами бывшей Югославии, ей может грозить отставка.

Как сообщил на брифинге Еврокомиссии Брюсселе журналист Словенского телевидения Игор Юрич, во вторник в Европарламенте прошла презентация книги, в которой представителя Словении в Еврокомиссии Марту Кос доказательно обвинили в старых связях со спецслужбами бывшей Югославии и работе на них.

Журналисты поинтересовались мнением ЕК и спросили, грозит ли еврокомиссару отставка, если связи с югославской разведкой подтвердятся, и учитывая, что она врала о своей биографии.

По словам журналистов, отставки Кос потребовали также некоторые депутаты Европарламента.