https://ria.ru/20260311/marta-2080014044.html
Еврокомиссара заподозрили в связях с разведкой бывшей Югославии
Еврокомиссара заподозрили в связях с разведкой бывшей Югославии - РИА Новости, 11.03.2026
Еврокомиссара заподозрили в связях с разведкой бывшей Югославии
Активную сторонницу членства Украины в Евросоюзе, еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марту Кос заподозрили в старых связях со спецслужбами бывшей... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:56:00+03:00
2026-03-11T16:56:00+03:00
2026-03-11T16:56:00+03:00
в мире
югославия
украина
брюссель
еврокомиссия
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260311/evropa-2079664796.html
югославия
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, югославия, украина, брюссель, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Югославия, Украина, Брюссель, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
Еврокомиссара заподозрили в связях с разведкой бывшей Югославии
Еврокомиссара Марту Кос заподозрили в связях со спецслужбами бывшей Югославии
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Активную сторонницу членства Украины в Евросоюзе, еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марту Кос заподозрили в старых связях со спецслужбами бывшей Югославии, ей может грозить отставка.
Как сообщил на брифинге Еврокомиссии
в Брюсселе
журналист Словенского телевидения Игор Юрич, во вторник в Европарламенте
прошла презентация книги, в которой представителя Словении
в Еврокомиссии Марту Кос доказательно обвинили в старых связях со спецслужбами бывшей Югославии
и работе на них.
Журналисты поинтересовались мнением ЕК и спросили, грозит ли еврокомиссару отставка, если связи с югославской разведкой подтвердятся, и учитывая, что она врала о своей биографии.
По словам журналистов, отставки Кос потребовали также некоторые депутаты Европарламента.
"Мы рассчитываем на ваше понимание и вернемся к вам с этим вопросом сегодня после брифинга", - ответил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.