16:56 11.03.2026
Еврокомиссара заподозрили в связях с разведкой бывшей Югославии
Еврокомиссара заподозрили в связях с разведкой бывшей Югославии
в мире
югославия
украина
брюссель
еврокомиссия
европарламент
евросоюз
в мире, югославия, украина, брюссель, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Югославия, Украина, Брюссель, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Активную сторонницу членства Украины в Евросоюзе, еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марту Кос заподозрили в старых связях со спецслужбами бывшей Югославии, ей может грозить отставка.
Как сообщил на брифинге Еврокомиссии в Брюсселе журналист Словенского телевидения Игор Юрич, во вторник в Европарламенте прошла презентация книги, в которой представителя Словении в Еврокомиссии Марту Кос доказательно обвинили в старых связях со спецслужбами бывшей Югославии и работе на них.
Журналисты поинтересовались мнением ЕК и спросили, грозит ли еврокомиссару отставка, если связи с югославской разведкой подтвердятся, и учитывая, что она врала о своей биографии.
По словам журналистов, отставки Кос потребовали также некоторые депутаты Европарламента.
"Мы рассчитываем на ваше понимание и вернемся к вам с этим вопросом сегодня после брифинга", - ответил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
