Страны G7 не отменят санкции против России, заявил Макрон

ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) не будут отменять санкций против России в связи с ростом цен на топливо из-за эскалации кризиса на Ближнем Востоке, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон.