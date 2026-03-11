Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 не отменят санкции против России, заявил Макрон - РИА Новости, 11.03.2026
20:19 11.03.2026
Страны G7 не отменят санкции против России, заявил Макрон
Страны G7 не отменят санкции против России, заявил Макрон - РИА Новости, 11.03.2026
Страны G7 не отменят санкции против России, заявил Макрон
Страны "Большой семерки" (G7) не будут отменять санкций против России в связи с ростом цен на топливо из-за эскалации кризиса на Ближнем Востоке, заявил в среду РИА Новости, 11.03.2026
в мире, ближний восток, эммануэль макрон, g7, россия
В мире, Ближний Восток, Эммануэль Макрон, G7, Россия
Страны G7 не отменят санкции против России, заявил Макрон

Макрон: G7 не отменит санкции против России из-за роста цен на нефть

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - 11.03.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) не будут отменять санкций против России в связи с ростом цен на топливо из-за эскалации кризиса на Ближнем Востоке, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее бывший спецпредставитель США по Украине Кит Келлог в интервью японскому агентству Киодо заявил, что президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность смягчения нефтяных санкций против России из-за роста мировых цен на нефть на фоне эскалации вокруг Ирана.
Президент США Дональд Трамп - 11.03.2026
Трамп может облегчить санкции из-за роста цен на нефть, заявил Келлог
Вчера, 14:37
"Во время встречи "Большой семерки"... мы решили, что сложившаяся (из-за конфликта на Ближнем Востоке - ред.) ситуация (с ценами на топливо - ред.) ни в коем случае не оправдывает снятия санкций, действующих в отношении России, и что они должны продолжать оставаться в силе... Мы сохраним эти санкции", - заявил французский лидер после видеоконференции глав государств и правительств G7 по экономическим последствиям войны на Ближнем Востоке. Трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в социальной сети Х.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Военные действия практически остановили судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки, сообщал во вторник Блумберг со ссылкой на источники.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Евросоюза - 11.03.2026
ЕС обсудит продление истекающих антироссийских санкций
Вчера, 17:24
 
