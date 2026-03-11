Макрон призвал "Хезболлу" прекратить атаки на Израиль

ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился в среду к сторонам конфликта в Ливане, призвав шиитское движение "Хезболлах" прекратить атаки на Израиль и сдать оружие вооруженным силам Ливана, а еврейское государство - уважать суверенитет ближневосточной страны и проявить сдержанность.

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем было достигнуто в ноябре 2024 года. Однако израильская армия продолжала практически ежедневно наносить точечные удары на юге и востоке страны под предлогом уничтожения военной инфраструктуры "Хезболлах" и устранения сторонников движения из числа руководства в рамках обеспечения безопасности Израиля.