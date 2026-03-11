Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал "Хезболлу" прекратить атаки на Израиль - РИА Новости, 11.03.2026
16:22 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/makron-2080003997.html
Макрон призвал "Хезболлу" прекратить атаки на Израиль
Макрон призвал "Хезболлу" прекратить атаки на Израиль - РИА Новости, 11.03.2026
Макрон призвал "Хезболлу" прекратить атаки на Израиль
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился в среду к сторонам конфликта в Ливане, призвав шиитское движение "Хезболлах" прекратить атаки на Израиль и сдать... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:22:00+03:00
2026-03-11T16:22:00+03:00
в мире
израиль
ливан
франция
эммануэль макрон
али хаменеи
хезболла
израиль
ливан
франция
в мире, израиль, ливан, франция, эммануэль макрон, али хаменеи, хезболла
В мире, Израиль, Ливан, Франция, Эммануэль Макрон, Али Хаменеи, Хезболла
Макрон призвал "Хезболлу" прекратить атаки на Израиль

Макрон призвал "Хезболлу" прекратить атаки, а Израиль уважать суверенитет Ливана

© AP Photo / Thomas PadillaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился в среду к сторонам конфликта в Ливане, призвав шиитское движение "Хезболлах" прекратить атаки на Израиль и сдать оружие вооруженным силам Ливана, а еврейское государство - уважать суверенитет ближневосточной страны и проявить сдержанность.
Французский лидер, выступая в городе Пафос на Кипре, заявил 9 марта, что удары ливанского движения "Хезболлах" по Израилю, которые привели к началу ограниченной наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в этой стране, являются большой ошибкой.
Израильские танки на границе с Ливаном - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Израиль готовится к затяжной кампании против "Хезболлы", пишут СМИ
10 марта, 08:33
"(Движение - ред.) "Хезболлах" должно прекратить свои атаки на Израиль с территории Ливана и передать свои вооружения ливанским вооруженным силам. Израиль должен уважать суверенитет Ливана и проявлять сдержанность (в этом конфликте - ред.). У израильтян и ливанцев есть одно и то же право на жизнь в мире и безопасности", - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х.
Помимо этого, французский лидер написал, что положение сотен тысяч перемещенных лиц, оказавшихся в таком положении из-за эскалации конфликта в Ливане, вызывает серьезную озабоченность Парижа. Поэтому Франция направила 60 тонн экстренной помощи для жителей этой ближневосточной страны при поддержке благотворительного фонда крупнейшей французской логистической компании CMA CGM, напомнил Макрон.
В ночь на 2 марта движение "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ армия Израиля начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 получили ранения. Около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что израильская авиация нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута в квартале Амрикан.
Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем было достигнуто в ноябре 2024 года. Однако израильская армия продолжала практически ежедневно наносить точечные удары на юге и востоке страны под предлогом уничтожения военной инфраструктуры "Хезболлах" и устранения сторонников движения из числа руководства в рамках обеспечения безопасности Израиля.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Макрон называл удары "Хезболлы" по Израилю большой ошибкой
9 марта, 17:24
 
В мире Израиль Ливан Франция Эммануэль Макрон Али Хаменеи Хезболла
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
