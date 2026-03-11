Макрон призвал "Хезболлу" прекратить атаки на Израиль

ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился в среду к сторонам конфликта в Ливане, призвав шиитское движение "Хезболлах" прекратить атаки на Израиль и сдать оружие вооруженным силам Ливана, а еврейское государство - уважать суверенитет ближневосточной страны и проявить сдержанность.
"(Движение - ред.) "Хезболлах" должно прекратить свои атаки на Израиль с территории Ливана и передать свои вооружения ливанским вооруженным силам. Израиль должен уважать суверенитет Ливана и проявлять сдержанность (в этом конфликте - ред.). У израильтян и ливанцев есть одно и то же право на жизнь в мире и безопасности", - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х.
Помимо этого, французский лидер написал, что положение сотен тысяч перемещенных лиц, оказавшихся в таком положении из-за эскалации конфликта в Ливане, вызывает серьезную озабоченность Парижа. Поэтому Франция направила 60 тонн экстренной помощи для жителей этой ближневосточной страны при поддержке благотворительного фонда крупнейшей французской логистической компании CMA CGM, напомнил Макрон.
В ночь на 2 марта движение "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ армия Израиля начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 получили ранения. Около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что израильская авиация нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута в квартале Амрикан.
Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем было достигнуто в ноябре 2024 года. Однако израильская армия продолжала практически ежедневно наносить точечные удары на юге и востоке страны под предлогом уничтожения военной инфраструктуры "Хезболлах" и устранения сторонников движения из числа руководства в рамках обеспечения безопасности Израиля.