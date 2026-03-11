Спикер нижегородского парламента Люлин призвал оптимизировать систему ОМС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал оптимизировать систему ОМС, чтобы сделать ее человекоцентричной, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Проблемы и перспективы партнерства лечебных учреждений и страховых медицинских организаций обсудили на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете регионального парламента по социальным вопросам. В настоящее время парадокс заключается в том, что хотя страховые компании и лечебные учреждения – звенья одной цепи, их отношения зачастую строятся на взаимных претензиях.

Люлин отметил, что из 12 минут приема врача по ОМС доктор общается "глаза в глаза" с пациентом чуть больше одной минуты, остальное время занимает заполнение документов.

"Врач превратился не в лекаря, а в писаря! Врачи тонут в инструкциях и регламентах, а страховые компании, по сути, превратились в строгих надсмотрщиков, которые ищут, к чему придраться. Хотя их главная задача – организовать работу так, чтобы пациент получил квалифицированную помощь. Но система устроена так, что главным показателем работы страховых компаний стали не спасенные пациенты, а количество выявленных нарушений", – цитирует пресс-служба слова спикера регионального парламента.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев отметил, что ОМС – это система сдержек и противовесов, где страховые компании выполняют функцию оценки качества медицинской помощи, но нужно понять, насколько их работа соответствует современным требованиям. Он высказал предложение о том, что функции страховщиков можно изменить, сместив акцент с контроля на заботу о человеке с использованием передовых технологий.

Участники встречи сошлись во мнении, что система нуждается в трансформации. По итогам заседания достигнута договоренность: страховые и медицинские организации подготовят свои предложения по изменению нормативной базы. Речь идет об упрощении документооборота, отказе от избыточных отчетов, которые не влияют на качество лечения, а также о пересмотре критериев оценки работы страховщиков.