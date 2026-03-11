Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал оптимизировать систему ОМС
Нижегородская область
 
11:42 11.03.2026 (обновлено: 11:47 11.03.2026)
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал оптимизировать систему ОМС
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал оптимизировать систему ОМС - РИА Новости, 11.03.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал оптимизировать систему ОМС
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал оптимизировать систему ОМС, чтобы сделать ее человекоцентричной, сообщает... РИА Новости, 11.03.2026
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
нижний новгород
омс
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , нижний новгород, омс
Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Нижний Новгород, ОМС
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал оптимизировать систему ОМС

Люлин призвал оптимизировать систему ОМС, чтобы сделать ее человекоцентричной

© Фото пресс-службы законодательного собрания Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал оптимизировать систему ОМС
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал оптимизировать систему ОМС - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото пресс-службы законодательного собрания Нижегородской области
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал оптимизировать систему ОМС
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал оптимизировать систему ОМС, чтобы сделать ее человекоцентричной, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Проблемы и перспективы партнерства лечебных учреждений и страховых медицинских организаций обсудили на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете регионального парламента по социальным вопросам. В настоящее время парадокс заключается в том, что хотя страховые компании и лечебные учреждения – звенья одной цепи, их отношения зачастую строятся на взаимных претензиях.
Люлин отметил, что из 12 минут приема врача по ОМС доктор общается "глаза в глаза" с пациентом чуть больше одной минуты, остальное время занимает заполнение документов.
"Врач превратился не в лекаря, а в писаря! Врачи тонут в инструкциях и регламентах, а страховые компании, по сути, превратились в строгих надсмотрщиков, которые ищут, к чему придраться. Хотя их главная задача – организовать работу так, чтобы пациент получил квалифицированную помощь. Но система устроена так, что главным показателем работы страховых компаний стали не спасенные пациенты, а количество выявленных нарушений", – цитирует пресс-служба слова спикера регионального парламента.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев отметил, что ОМС – это система сдержек и противовесов, где страховые компании выполняют функцию оценки качества медицинской помощи, но нужно понять, насколько их работа соответствует современным требованиям. Он высказал предложение о том, что функции страховщиков можно изменить, сместив акцент с контроля на заботу о человеке с использованием передовых технологий.
Участники встречи сошлись во мнении, что система нуждается в трансформации. По итогам заседания достигнута договоренность: страховые и медицинские организации подготовят свои предложения по изменению нормативной базы. Речь идет об упрощении документооборота, отказе от избыточных отчетов, которые не влияют на качество лечения, а также о пересмотре критериев оценки работы страховщиков.
"На совещании были озвучены конкретные предложения, например, уменьшить количество бумаг, которые больницы обязаны заполнять для страховых компаний в рамках действующих нормативов. Необходимо внедрять цифровые решения, использовать искусственный интеллект. Нужно пересматривать и сами критерии оценки: главным должно стать здоровье пациентов, оказанная людям помощь. Там, где требуются изменения в федеральные законы, будем выходить с инициативами в Госдуму", – подытожил Люлин.
 
Нижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Нижний НовгородОМС
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
