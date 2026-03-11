https://ria.ru/20260311/lukashenko-2080069635.html
Эйсмонт рассказала, какие женщины пожаловались Лукашенко, что их обижают
Эйсмонт рассказала, какие женщины пожаловались Лукашенко, что их обижают - РИА Новости, 11.03.2026
Эйсмонт рассказала, какие женщины пожаловались Лукашенко, что их обижают
Большинство женщин, откликнувшихся в соцсетях на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщить, если их обижают мужчины, не были белорусками,... РИА Новости, 11.03.2026
Эйсмонт рассказала, какие женщины пожаловались Лукашенко, что их обижают
Эйсмонт: большинство пожаловавшихся Лукашенко женщин не были белорусками
МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Большинство женщин, откликнувшихся в соцсетях на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщить, если их обижают мужчины, не были белорусками, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
Лукашенко
на церемонии вручения государственных наград в преддверии 8 марта предложил женщинам написать в TikTok, если "хоть один мужик обидит в эти дни".
"Уверена, что каждый может себе представить, какой мы получили отклик на этот тезис в наших президентских или околопрезидентских соцсетях и мессенджерах. Расскажу инсайд: около 80 процентов от всех написавших нам после этого были не белорусские женщины", - сказала Эйсмонт во время церемонии чествования победительниц XVIII республиканского конкурса "Женщина года - 2025", ее слова приводит агентство Белта
.
По словам пресс-секретаря президента, теперь без преувеличения весь мир знает, что в Белоруссии
2026 год объявлен президентом Годом белорусской женщины.
"Наши женщины, скорее всего, президента уже не хотят перегружать. Они, абсолютно точно, уже решают свои проблемы, в большинстве своем сами. Но абсолютно убеждена, что все они точно знают, под какой и под чьей они защитой", - сказала Эйсмонт.