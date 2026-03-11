Эйсмонт рассказала, какие женщины пожаловались Лукашенко, что их обижают

МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Большинство женщин, откликнувшихся в соцсетях на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщить, если их обижают мужчины, не были белорусками, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Наши женщины, скорее всего, президента уже не хотят перегружать. Они, абсолютно точно, уже решают свои проблемы, в большинстве своем сами. Но абсолютно убеждена, что все они точно знают, под какой и под чьей они защитой", - сказала Эйсмонт.