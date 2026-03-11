https://ria.ru/20260311/livan-2080072923.html
Зампостпреда России при ООН высказалась о действиях Израиля против Ливана
Зампостпреда России при ООН высказалась о действиях Израиля против Ливана
Россия считает ответные действия Израиля против Ливана непропорциональными и чрезмерными, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. РИА Новости, 11.03.2026
Зампостпреда России при ООН высказалась о действиях Израиля против Ливана
Евстигнеева: действия Израиля против Ливана носят непропорциональный характер