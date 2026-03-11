Рейтинг@Mail.ru
Зампостпреда России при ООН высказалась о действиях Израиля против Ливана - РИА Новости, 11.03.2026
22:14 11.03.2026
Зампостпреда России при ООН высказалась о действиях Израиля против Ливана
Россия считает ответные действия Израиля против Ливана непропорциональными и чрезмерными, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T22:14:00+03:00
2026-03-11T22:14:00+03:00
в мире
россия
израиль
ливан
анна евстигнеева
оон
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, россия, израиль, ливан, анна евстигнеева, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Израиль, Ливан, Анна Евстигнеева, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Зампостпреда России при ООН высказалась о действиях Израиля против Ливана

Евстигнеева: действия Израиля против Ливана носят непропорциональный характер

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций . Архивное фото
ООН, 11 мар - РИА Новости. Россия считает ответные действия Израиля против Ливана непропорциональными и чрезмерными, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"С пониманием относимся и к мотивам, побудившим Западный Иерусалим начать военную операцию против Ливана. Совершенная 2 марта военная акция против Израиля и последовавшие за ней ракетно-дроновые атаки на центральную часть страны не могут не вызывать тревогу и крайнее беспокойство. В то же время считаем, что предпринимаемые на протяжении почти десяти дней ответные действия ЦАХАЛ носят непропорциональный и чрезмерный характер", - сказала Евстигнеева в ходе заседания СБ ООН.
Она подчеркнула, что РФ в нынешних взрывоопасных условиях призывает Израиль отказаться от силовых методов взаимодействия с Ливаном и вернуться к выполнению взятых на себя международно-правовых обязательств, в том числе согласно резолюции СБ 1701.
Последствия удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Израиль отклонил просьбу Ливана о прекращении огня, пишут СМИ
В миреРоссияИзраильЛиванАнна ЕвстигнееваООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
