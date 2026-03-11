Рейтинг@Mail.ru
Российская миссия в ООН осудила атаку на Дом русской культуры в Ливане - РИА Новости, 11.03.2026
18:24 11.03.2026 (обновлено: 23:35 11.03.2026)
Российская миссия в ООН осудила атаку на Дом русской культуры в Ливане
Российская миссия в ООН осудила атаку на Дом русской культуры в Ливане - РИА Новости, 11.03.2026
Российская миссия в ООН осудила атаку на Дом русской культуры в Ливане
Россия решительно осуждает атаку против Дома русской культуры в Набатии в Ливане, расценивает ее как акт военной агрессии против гуманитарного учреждения,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:24:00+03:00
2026-03-11T23:35:00+03:00
в мире
россия
ливан
израиль
оон
анна евстигнеева
в мире, россия, ливан, израиль, оон, анна евстигнеева
В мире, Россия, Ливан, Израиль, ООН, Анна Евстигнеева
Российская миссия в ООН осудила атаку на Дом русской культуры в Ливане

Миссия РФ в ООН осудила атаку на Дом русской культуры в Ливане

© RTПоследствия израильского удара по партнерскому "Русскому дому" в городе Набатия, Ливан. Кадр видео
Последствия израильского удара по партнерскому Русскому дому в городе Набатия, Ливан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© RT
Последствия израильского удара по партнерскому "Русскому дому" в городе Набатия, Ливан. Кадр видео
ООН, 11 мар — РИА Новости. Россия решительно осуждает атаку против Дома русской культуры в Набатии в Ливане, расценивает ее как акт военной агрессии против гуманитарного учреждения, сообщила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
"Решительно осуждаем произошедшую атаку, расценивая ее как акт военной агрессии против учреждения, действующего исключительно в гуманитарных и просветительских целях", — сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН.
Она подчеркнула, что здание, на первом этаже которого размещалось учреждение "Дом русской культуры", было уничтожено в результате ракетного удара в рамках нынешней операции Израиля. Евстигнеева указала на неприемлемость неизбирательных ударов.
Повреждения консульства РФ в иранском Исфахане после удара - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
МИД опубликовал фото повреждений консульства в Исфахане после удара
10 марта, 22:40
 
В миреРоссияЛиванИзраильООНАнна Евстигнеева
 
 
