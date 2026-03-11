https://ria.ru/20260311/livan-2080040022.html
Российская миссия в ООН осудила атаку на Дом русской культуры в Ливане
Российская миссия в ООН осудила атаку на Дом русской культуры в Ливане
В мире, Россия, Ливан, Израиль, ООН, Анна Евстигнеева
Российская миссия в ООН осудила атаку на Дом русской культуры в Ливане
Миссия РФ в ООН осудила атаку на Дом русской культуры в Ливане