В Ливане за три часа погибли 19 человек, сообщил источник - РИА Новости, 11.03.2026
14:50 11.03.2026
В Ливане за три часа погибли 19 человек, сообщил источник
В Ливане за три часа погибли 19 человек, сообщил источник
в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Ливане за три часа погибли 19 человек, сообщил источник

РИА Новости: в Ливане за 3 часа от ударов Израиля погибли 19 человек, 34 ранены

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по населенным пунктам на востоке и юге Ливана за последние три часа стали 19 человек, 34 получили ранения, рассказал РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
"В результате ударов израильской авиации сегодня утром погибли семь человек в районе Бекаа, 23 ранены, на юге страны в деревне Шакра двое погибших, в деревне Шхабия семеро погибли и 11 ранены и еще трое погибли в городе Бинжбейль", - рассказал собеседник агентства.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что израильская авиация нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута в квартале Амрикан.
В ночь на 2 марта движение "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ армия Израиля начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 получили ранения. Около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.
Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем было достигнуто в ноябре 2024 года. Однако израильская армия продолжала практически ежедневно наносить точечные удары на юге и востоке страны под предлогом уничтожения военной инфраструктуры "Хезболлах" и устранения сторонников движения из числа руководства в рамках обеспечения безопасности Израиля.
