В Ливане за три часа погибли 19 человек, сообщил источник

БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по населенным пунктам на востоке и юге Ливана за последние три часа стали 19 человек, 34 получили ранения, рассказал РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем было достигнуто в ноябре 2024 года. Однако израильская армия продолжала практически ежедневно наносить точечные удары на юге и востоке страны под предлогом уничтожения военной инфраструктуры "Хезболлах" и устранения сторонников движения из числа руководства в рамках обеспечения безопасности Израиля.