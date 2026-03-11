Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/lipetsk-2079967314.html
В Липецкой области отменили ракетную опасность
В Липецкой области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.03.2026
В Липецкой области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на территории Липецкой области спустя 21 минуту, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:31:00+03:00
2026-03-11T14:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076114598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86595288ac106489d64c71ffb63ab1f7.jpg
https://ria.ru/20260311/tatarstan-2079966232.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076114598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92836b2037e3ec0d69ace4ae604551d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили ракетную опасность

В Липецкой области отменена ракетная опасность

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ПВО
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ПВО - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории Липецкой области спустя 21 минуту, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Отбой ракетной опасности", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Ракетную опасность объявили в Липецкой области в 14.00 мск. Её отменили спустя 21 минуту, в 14.21 мск.
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Татарстане отменили режим ракетной опасности
Вчера, 14:28
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала