В Липецкой области отменили ракетную опасность
В Липецкой области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.03.2026
В Липецкой области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на территории Липецкой области спустя 21 минуту, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
В Липецкой области отменили ракетную опасность
