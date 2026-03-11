Рейтинг@Mail.ru
Лихачев оценил текущую ситуацию на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 11.03.2026
18:46 11.03.2026
Лихачев оценил текущую ситуацию на АЭС "Бушер"
Лихачев оценил текущую ситуацию на АЭС "Бушер"
Ситуация на иранской АЭС "Бушер" очень сложная, но находится под контролем, прямых атак непосредственно на станцию не было, заявил глава "Росатома" Алексей... РИА Новости, 11.03.2026
Лихачев оценил текущую ситуацию на АЭС "Бушер"

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Ситуация на иранской АЭС "Бушер" очень сложная, но находится под контролем, прямых атак непосредственно на станцию не было, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"В целом ситуация очень сложная и напряженная, но пока под контролем. Удары и взрывы находятся на определенном удалении от строительной площадки, действующего энергоблока "Бушера", - сказал Лихачев журналистам.
По его словам, близко от станции "где-то выбило взрывной волной стекла, где-то произошло запыление, в том числе жилых территорий". "Но участники конфликта, по крайней мере на эту минуту, воздерживаются от прямых атак непосредственно на станцию "Бушер", - подчеркнул Лихачев.
