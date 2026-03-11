Лихачев оценил текущую ситуацию на АЭС "Бушер"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Ситуация на иранской АЭС "Бушер" очень сложная, но находится под контролем, прямых атак непосредственно на станцию не было, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, близко от станции "где-то выбило взрывной волной стекла, где-то произошло запыление, в том числе жилых территорий". "Но участники конфликта, по крайней мере на эту минуту, воздерживаются от прямых атак непосредственно на станцию "Бушер", - подчеркнул Лихачев.