СМИ рассказали, что устроили европейцы у российской границы
СМИ рассказали, что устроили европейцы у российской границы - РИА Новости, 11.03.2026
СМИ рассказали, что устроили европейцы у российской границы
Автомобилисты из Германии и Польши часам стоят на таможенных пунктах на границе Калининградской области, чтобы купить дешевый бензин, пишет Life. РИА Новости, 11.03.2026
в мире, калининградская область, германия, польша, дональд трамп, евросоюз
Life: немцы и поляки начали закупать дешевый бензин в Калининградской области