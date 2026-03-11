Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что устроили европейцы у российской границы - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/life-2079963897.html
СМИ рассказали, что устроили европейцы у российской границы
СМИ рассказали, что устроили европейцы у российской границы - РИА Новости, 11.03.2026
СМИ рассказали, что устроили европейцы у российской границы
Автомобилисты из Германии и Польши часам стоят на таможенных пунктах на границе Калининградской области, чтобы купить дешевый бензин, пишет Life. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:23:00+03:00
2026-03-11T14:23:00+03:00
в мире
калининградская область
германия
польша
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147347/42/1473474211_0:163:3352:2048_1920x0_80_0_0_a9a6a5f230573c270404cb9ccb1eaac4.jpg
https://ria.ru/20260311/polsha-2079899368.html
https://ria.ru/20260228/finlyandiya-2077343523.html
калининградская область
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147347/42/1473474211_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_73c478b58537561669deda35facda1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калининградская область, германия, польша, дональд трамп, евросоюз
В мире, Калининградская область, Германия, Польша, Дональд Трамп, Евросоюз
СМИ рассказали, что устроили европейцы у российской границы

Life: немцы и поляки начали закупать дешевый бензин в Калининградской области

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПограничный пункт перехода Мамонтово-2 в Калининградской области
Пограничный пункт перехода Мамонтово-2 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Пограничный пункт перехода Мамонтово-2 в Калининградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Автомобилисты из Германии и Польши часам стоят на таможенных пунктах на границе Калининградской области, чтобы купить дешевый бензин, пишет Life.
"Немцы и поляки массово едут в Калининградскую область из-за резкого роста цен на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке", — говорится в публикации.
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Польша начала строительство заграждения на границе с Белоруссией, пишут СМИ
Вчера, 11:11
По данным издания, за последние десять дней цены на топливо в ЕС выросли более чем на 15 процентов.
Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались.
Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что цена на нефть упала ниже 90 долларов за баррель на фоне заявления прездиента США Дональда Трампа о скором завершении операции в Иране.
Польские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Четкий сигнал". Происходящее на границе с Россией всполошило Финляндию
28 февраля, 08:47
 
В миреКалининградская областьГерманияПольшаДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала