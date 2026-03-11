Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Бахрейна подчеркнули неприемлемость атак на гражданских - РИА Новости, 11.03.2026
22:32 11.03.2026
Лавров и глава МИД Бахрейна подчеркнули неприемлемость атак на гражданских
бахрейн, иран, россия, военная операция сша и израиля против ирана
Бахрейн, Иран, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров и глава МИД Бахрейна подчеркнули неприемлемость атак на гражданских

Лавров и глава МИД Бахрейна подчеркнули неприемлемость атак на мирное население

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
РИА Новости ЛАВРОВ И ГЛАВА МИД БАХРЕЙНА ПОДЧЕРКНУЛИ НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ АТАК, ВЕДУЩИХ К ГИБЕЛИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ИРАНЕ И В СОСЕДНИХ АРАБСКИХ СТРАНАХ - МИД РФ
 
БахрейнИранРоссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
