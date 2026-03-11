Лавров отметил готовность России искать мирные развязки вокруг Ирана

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с оманским коллегой Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди отметил готовность РФ содействовать поиску компромиссных мирных развязок ситуации вокруг Ирана на основе уважения принципа суверенитета и равенства всех стран, сообщил российский МИД.