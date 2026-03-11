Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Омана ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
19:21 11.03.2026 (обновлено: 19:30 11.03.2026)
Лавров обсудил с главой МИД Омана ситуацию вокруг Ирана
2026-03-11T19:21:00+03:00
2026-03-11T19:30:00+03:00
Лавров обсудил с главой МИД Омана ситуацию вокруг Ирана

Лавров и глава МИД Омана обсудили ситуацию вокруг Ирана

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Омана Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди обсудили в среду по телефону ситуацию вокруг Ирана с акцентом на поиск путей скорейшего прекращения вооруженной конфронтации, заявили в российской дипведомстве.
"В ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Ирана с акцентом на поиск путей скорейшего прекращения вооруженной конфронтации, вызванной неспровоцированной агрессией со стороны США и Израиля. Подтверждена позиция в пользу недопущения дальнейшей эскалации и незамедлительного возвращения к политико-дипломатическому урегулированию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Лавров обсудил с главой МИД Индии ситуацию на Ближнем Востоке
