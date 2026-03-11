https://ria.ru/20260311/lavrov-2080051341.html
Главы МИД РФ Сергей Лавров и Омана Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди обсудили в среду по телефону ситуацию вокруг Ирана с акцентом на поиск путей скорейшего... РИА Новости, 11.03.2026
Лавров обсудил с главой МИД Омана ситуацию вокруг Ирана
