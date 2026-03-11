Лавров обсудил с главой МИД Индии ситуацию на Ближнем Востоке

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Состоялась плодотворная телефонная конференция с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Мы обменялись оценками ситуации с конфликтом в Западной Азии и связанными с ним дипломатическими усилиями", - написал глава МИД Индии в соцсети X.
Он отметил, что в ходе разговора министры подвели итоги двусторонней программы сотрудничества.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.