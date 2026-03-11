https://ria.ru/20260311/lavrov-2079906977.html
Лавров заявил о начале работы Международной организации по русскому языку
Лавров заявил о начале работы Международной организации по русскому языку - РИА Новости, 11.03.2026
Лавров заявил о начале работы Международной организации по русскому языку
Международная организация по русскому языку начнет практическую работу с апреля 2026 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:43:00+03:00
2026-03-11T11:43:00+03:00
2026-03-11T11:43:00+03:00
россия
сергей лавров
русский язык в мире
россия
Лавров заявил о начале работы Международной организации по русскому языку
Лавров: Международная организация по русскому языку начнет работу с апреля