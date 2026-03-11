Рейтинг@Mail.ru
11:43 11.03.2026
Лавров заявил о начале работы Международной организации по русскому языку
Лавров заявил о начале работы Международной организации по русскому языку
Международная организация по русскому языку начнет практическую работу с апреля 2026 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2026
россия, сергей лавров, русский язык в мире
Россия, Сергей Лавров, Русский язык в мире
Лавров заявил о начале работы Международной организации по русскому языку

Лавров: Международная организация по русскому языку начнет работу с апреля

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Международная организация по русскому языку начнет практическую работу с апреля 2026 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Выносится на наше рассмотрение согласованные экспертами проекты документов, которые создадут юридическую основу для начала практической работы организации уже с апреля месяца этого года", - заявил Лавров в ходе I Министерской конференции Международной организации по русскому языку.
Россия
Сергей Лавров
Русский язык в мире
 
 
