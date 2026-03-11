https://ria.ru/20260311/lavrov-2079902408.html
Лавров назвал русский язык вторым по распространенности в интернете
Лавров назвал русский язык вторым по распространенности в интернете - РИА Новости, 11.03.2026
Лавров назвал русский язык вторым по распространенности в интернете
Русский язык занимает второе место после английского по распространенности в интернете и соцсетях, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:23:00+03:00
2026-03-11T11:23:00+03:00
2026-03-11T11:23:00+03:00
россия
сергей лавров
общество
русский язык в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260311/putin-2079900833.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, общество, русский язык в мире
Россия, Сергей Лавров, Общество, Русский язык в мире
Лавров назвал русский язык вторым по распространенности в интернете
Лавров: русский язык занимает второе место по распространенности в интернете