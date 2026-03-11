Рейтинг@Mail.ru
11:19 11.03.2026
Лавров рассказал об открытости Международной Организации по русскому языку
Лавров рассказал об открытости Международной Организации по русскому языку
Международная Организация по русскому языку открыта для любых заинтересованных стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2026
2026
россия, евразия, сергей лавров
Россия, Евразия, Сергей Лавров
Лавров рассказал об открытости Международной Организации по русскому языку

Лавров: Международная Организация по русскому языку открыта для любых стран

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Международная Организация по русскому языку открыта для любых заинтересованных стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"При этом организация открыта для любых заинтересованных государств, как в Евразии, так и на других континентах", - сказал Лавров в ходе I Министерской конференции Международной организации по русскому языку.
РоссияЕвразияСергей Лавров
 
 
