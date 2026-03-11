https://ria.ru/20260311/lavrov-2079901043.html
Лавров рассказал об открытости Международной Организации по русскому языку
Лавров рассказал об открытости Международной Организации по русскому языку
Международная Организация по русскому языку открыта для любых заинтересованных стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2026
россия
евразия
сергей лавров
Лавров рассказал об открытости Международной Организации по русскому языку
Лавров: Международная Организация по русскому языку открыта для любых стран