Силы ПВО Кувейта уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 11.03.2026
01:05 11.03.2026
Силы ПВО Кувейта уничтожили четыре беспилотника
Силы ПВО Кувейта уничтожили четыре беспилотника
Средства ПВО Кувейта уничтожили во вторник, 10 марта, четыре беспилотника, сообщила кувейтская армия. РИА Новости, 11.03.2026
Силы ПВО Кувейта уничтожили четыре беспилотника

© REUTERS / Stephanie McGeheeКувейт
© REUTERS / Stephanie McGehee
Кувейт. Архивное фото
КАИР, 11 мар - РИА Новости. Средства ПВО Кувейта уничтожили во вторник, 10 марта, четыре беспилотника, сообщила кувейтская армия.
"С рассвета вторника, 10 марта, и до полуночи кувейтские вооруженные силы отражали волну вражеских воздушных целей. Системы ПВО засекли пять вражеских беспилотников, четыре из них были уничтожены, ещё один упал за пределами зоны угрозы", - говорится в заявлении.
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Минобороны Бахрейна утверждает, что ПВО сбила баллистическую ракету Ирана
В миреКувейтВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
