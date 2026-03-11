https://ria.ru/20260311/kuvejt-2079826769.html
Силы ПВО Кувейта уничтожили четыре беспилотника
Силы ПВО Кувейта уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 11.03.2026
Силы ПВО Кувейта уничтожили четыре беспилотника
Средства ПВО Кувейта уничтожили во вторник, 10 марта, четыре беспилотника, сообщила кувейтская армия. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T01:05:00+03:00
2026-03-11T01:05:00+03:00
2026-03-11T01:05:00+03:00
в мире
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077415905_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9853119ddd2672ddfdf2dc42d2fc5895.jpg
https://ria.ru/20260311/bakhreyn-2079825449.html
кувейт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077415905_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_766b1de65d6a6c25206c3bc90184020f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Силы ПВО Кувейта уничтожили четыре беспилотника
Силы ПВО Кувейта за день уничтожили четыре беспилотника