Дотком назвал "Железный купол" Израиля ржавым - РИА Новости, 11.03.2026
13:24 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/kupol-2079942026.html
Дотком назвал "Железный купол" Израиля ржавым
в мире, иран, израиль, сша, ким дотком (шмитц), али хаменеи, амир саид иравани, megaupload, оон, военная операция сша и израиля против ирана
Дотком назвал "Железный купол" Израиля ржавым

Ким Дотком назвал "Железный купол" Израиля ржавым

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал ржавой израильскую систему ПВО "Железный купол", вероятно, тем самым указав на уязвимость, которую она продемонстрировала на фоне ответных ударов со стороны Ирана.
"Железный купол" теперь стал "Ржавым куполом", - написал Дотком на своей странице в социальной сети X.
Его мнение поддержали многие пользователи соцсети. Некоторые из них предложили свои характеристики системе ПВО Израиля, называя ее "невидимой", "уставшей" или "бумажной". Другие предложили вместо купола, называть ее зонтиком или дуршлагом.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
В миреИранИзраильСШАКим Дотком (Шмитц)Али ХаменеиАмир Саид ИраваниMegauploadООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
