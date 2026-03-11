Дотком назвал "Железный купол" Израиля ржавым

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал ржавой израильскую систему ПВО "Железный купол", вероятно, тем самым указав на уязвимость, которую она продемонстрировала на фоне ответных ударов со стороны Ирана.
"Железный купол" теперь стал "Ржавым куполом", - написал Дотком на своей странице в социальной сети X.
Его мнение поддержали многие пользователи соцсети. Некоторые из них предложили свои характеристики системе ПВО Израиля, называя ее "невидимой", "уставшей" или "бумажной". Другие предложили вместо купола, называть ее зонтиком или дуршлагом.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.