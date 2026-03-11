Дотком назвал "Железный купол" Израиля ржавым

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал ржавой израильскую систему ПВО "Железный купол", вероятно, тем самым указав на уязвимость, которую она продемонстрировала на фоне ответных ударов со стороны Ирана.