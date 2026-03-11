Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала заявления об отмене российской культуры
09:19 11.03.2026
Захарова прокомментировала заявления об отмене российской культуры
россия, мария захарова, александр пушкин, украина
Культура
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что русский язык находится на пятом месте в мире по распространенности, и назвала горлопанством заявления об отмене российской культуры.
"Русский язык находится на пятом месте в мире. Это же очень интересно. Особенно учитывая все это горлопанство относительно отмены якобы российской культуры", - отметила она в эфире радио Sputnik со ссылкой на доклад Института русского языка имени Александра Пушкина.
При этом, Захарова подчеркнула бесперспективность предпринимаемых некоторыми странами попыток притеснения и запрета русского языка.
Мария Захарова
Захарова ответила на заявления Киева об увеличении числа русскоговорящих
30 сентября 2025, 14:52
 
Культура Россия Мария Захарова Александр Пушкин Украина
 
 
