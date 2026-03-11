Постпред при ООН: двое напавших на пограничников Кубы были террористами

ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости. Двое находившихся на вторгшемся в воды Кубы катере фигурировали в переданном США в 2023 году списке террористов, заявил РИА Новости постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо Бенитес Версон.

"Двое из преступников включены в список, переданный Соединенным Штатам в 2023 и 2025 годах, и они пользовались безнаказанностью на территории США", - заявил он.

По словам дипломата, Гавана все еще не получила от США доступа к имеющейся информации о них.

"Правительство Кубы до сих пор ожидает ответов на запросы о предоставлении информации о них и других лицах и организациях, включенных в этот список. Антикубинские группы, действующие в США, прибегают к терроризму как к выражению своей ненависти к Кубе и к безнаказанности, которой, как они считают, они пользуются", - сказал постпред.

В конце февраля МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро были задержаны. Все они были кубинцами, проживающими в Соединенных Штатах, указало ведомство. Позже МВД республики сообщило, что скончался пятый участник вооруженного нападения на морское подразделение пограничных войск Кубы, получивший ранения во время столкновения.