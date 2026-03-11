Рейтинг@Mail.ru
Постпред при ООН: двое напавших на пограничников Кубы были террористами - РИА Новости, 11.03.2026
16:19 11.03.2026
Постпред при ООН: двое напавших на пограничников Кубы были террористами
Постпред при ООН: двое напавших на пограничников Кубы были террористами
Двое находившихся на вторгшемся в воды Кубы катере фигурировали в переданном США в 2023 году списке террористов, заявил РИА Новости постоянный представитель...
в мире
куба
сша
женева (город)
оон
куба
сша
женева (город)
в мире, куба, сша, женева (город), оон
В мире, Куба, США, Женева (город), ООН
Постпред при ООН: двое напавших на пограничников Кубы были террористами

Постпред при ООН Версон: двое напавших на пограничников Кубы были террористами

ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости. Двое находившихся на вторгшемся в воды Кубы катере фигурировали в переданном США в 2023 году списке террористов, заявил РИА Новости постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо Бенитес Версон.
"Двое из преступников включены в список, переданный Соединенным Штатам в 2023 и 2025 годах, и они пользовались безнаказанностью на территории США", - заявил он.
Куба готова расследовать с США инцидент с катером, заявил постпред при ООН
Вчера, 15:08
По словам дипломата, Гавана все еще не получила от США доступа к имеющейся информации о них.
"Правительство Кубы до сих пор ожидает ответов на запросы о предоставлении информации о них и других лицах и организациях, включенных в этот список. Антикубинские группы, действующие в США, прибегают к терроризму как к выражению своей ненависти к Кубе и к безнаказанности, которой, как они считают, они пользуются", - сказал постпред.
В конце февраля МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро были задержаны. Все они были кубинцами, проживающими в Соединенных Штатах, указало ведомство. Позже МВД республики сообщило, что скончался пятый участник вооруженного нападения на морское подразделение пограничных войск Кубы, получивший ранения во время столкновения.
Генеральная прокуратура Кубы сообщила о предъявлении обвинений в терроризме фигурантам дела о попытке вооруженного проникновения на территорию страны.
Рубио участвует в переговорах для сделки с Кубой, заявили в Белом доме
10 марта, 21:53
 
В миреКубаСШАЖенева (город)ООН
 
 
