https://ria.ru/20260311/kuba-2080001928.html
Постпред при ООН: двое напавших на пограничников Кубы были террористами
Постпред при ООН: двое напавших на пограничников Кубы были террористами - РИА Новости, 11.03.2026
Постпред при ООН: двое напавших на пограничников Кубы были террористами
Двое находившихся на вторгшемся в воды Кубы катере фигурировали в переданном США в 2023 году списке террористов, заявил РИА Новости постоянный представитель... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:19:00+03:00
2026-03-11T16:19:00+03:00
2026-03-11T16:19:00+03:00
в мире
куба
сша
женева (город)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103919/67/1039196701_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_032d63789790b7ce4a3f781938dd09d4.jpg
https://ria.ru/20260311/kuba-2079977325.html
https://ria.ru/20260310/rubio-2079805814.html
куба
сша
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103919/67/1039196701_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_96800d69616647a9224eaf37ca02c6cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, сша, женева (город), оон
В мире, Куба, США, Женева (город), ООН
Постпред при ООН: двое напавших на пограничников Кубы были террористами
Постпред при ООН Версон: двое напавших на пограничников Кубы были террористами
ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости. Двое находившихся на вторгшемся в воды Кубы катере фигурировали в переданном США в 2023 году списке террористов, заявил РИА Новости постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо Бенитес Версон.
"Двое из преступников включены в список, переданный Соединенным Штатам в 2023 и 2025 годах, и они пользовались безнаказанностью на территории США", - заявил он.
По словам дипломата, Гавана
все еще не получила от США
доступа к имеющейся информации о них.
"Правительство Кубы
до сих пор ожидает ответов на запросы о предоставлении информации о них и других лицах и организациях, включенных в этот список. Антикубинские группы, действующие в США, прибегают к терроризму как к выражению своей ненависти к Кубе и к безнаказанности, которой, как они считают, они пользуются", - сказал постпред.
В конце февраля МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро были задержаны. Все они были кубинцами, проживающими в Соединенных Штатах, указало ведомство. Позже МВД республики сообщило, что скончался пятый участник вооруженного нападения на морское подразделение пограничных войск Кубы, получивший ранения во время столкновения.
Генеральная прокуратура Кубы сообщила о предъявлении обвинений в терроризме фигурантам дела о попытке вооруженного проникновения на территорию страны.