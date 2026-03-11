Куба готова расследовать с США инцидент с катером, заявил постпред при ООН

Он отметил, что сразу после установления факта выхода судна за пределы территории США, "кубинские власти поддерживали связь со своими американскими коллегами, включая Государственный департамент и Береговую охрану, по поводу этой террористической атаки".

В конце февраля МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро были задержаны. Все они были кубинцами, проживающими в Соединенных Штатах, указало ведомство. Позже МВД республики сообщило, что скончался пятый участник вооруженного нападения на морское подразделение пограничных войск Кубы, получивший ранения во время столкновения.