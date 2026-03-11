https://ria.ru/20260311/kuba-2079977325.html
Куба готова расследовать с США инцидент с катером, заявил постпред при ООН
Постпред при ООН Версон: Куба готова сотрудничать с США по инциденту с катером
ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости. Кубинские власти готовы сотрудничать с США для расследования инцидента с катером, заявил РИА Новости постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо Бенитес Версон.
"В настоящее время проводится расследование для полного и тщательного выяснения фактов. Кубинское правительство готово обменяться информацией с правительством США
по данному инциденту", - сказал дипломат.
Он отметил, что сразу после установления факта выхода судна за пределы территории США, "кубинские власти поддерживали связь со своими американскими коллегами, включая Государственный департамент и Береговую охрану, по поводу этой террористической атаки".
"Среди прочих запросов Куба
обратится к властям США — через существующие механизмы взаимодействия между двумя странами — с просьбой предоставить информацию о причастных лицах, использованном судне и других деталях. Правительство США выразило готовность сотрудничать в выяснении обстоятельств этих прискорбных событий", - указал он.
В конце февраля МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро были задержаны. Все они были кубинцами, проживающими в Соединенных Штатах, указало ведомство. Позже МВД республики сообщило, что скончался пятый участник вооруженного нападения на морское подразделение пограничных войск Кубы, получивший ранения во время столкновения.
Генеральная прокуратура Кубы сообщила о предъявлении обвинений в терроризме фигурантам дела о попытке вооруженного проникновения на территорию страны.