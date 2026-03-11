https://ria.ru/20260311/kuba-2079955691.html
Куба и Россия хотят восстановить туристический обмен, заявил посол в Москве
Куба и Россия хотят восстановить туристический обмен, заявил посол в Москве - РИА Новости, 11.03.2026
Куба и Россия хотят восстановить туристический обмен, заявил посол в Москве
Куба и Россия хотят полностью восстановить туристический обмен и работают над этим, рассказал посол республики в РФ Энрике Орта Гонсалес.
Куба и Россия хотят восстановить туристический обмен, заявил посол в Москве
Посол Гонсалес: Куба и Россия хотят полностью восстановить туристический обмен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Куба и Россия хотят полностью восстановить туристический обмен и работают над этим, рассказал посол республики в РФ Энрике Орта Гонсалес.
"Могу заверить, что взаимное желание наших стран - полностью восстановить туризм. И для этого мы не только стремимся, но и действуем, чтобы достичь полной туристической активности, чтобы отдых на Острове Свободы стал реальностью для каждого российского туриста", - сказал он, выступая на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026.
Президент США Дональд Трамп
29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу
, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.
Кубинские власти информировали авиакомпании о том, что нехватка топлива на острове сохранится как минимум до апреля. Из-за невозможности заправки ряд международных авиакомпаний приостановили рейсы на Кубу.