Рейтинг@Mail.ru
Куба и Россия хотят восстановить туристический обмен, заявил посол в Москве - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 11.03.2026 (обновлено: 14:44 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/kuba-2079955691.html
Куба и Россия хотят восстановить туристический обмен, заявил посол в Москве
Куба и Россия хотят восстановить туристический обмен, заявил посол в Москве - РИА Новости, 11.03.2026
Куба и Россия хотят восстановить туристический обмен, заявил посол в Москве
Куба и Россия хотят полностью восстановить туристический обмен и работают над этим, рассказал посол республики в РФ Энрике Орта Гонсалес. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:03:00+03:00
2026-03-11T14:44:00+03:00
россия
куба
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071402666_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_8993cf79a9d3cbe9c74e9d35f8a6a887.jpg
https://ria.ru/20260309/kuba-2079507903.html
россия
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071402666_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_bfcfdea52f1ec7c17c49f27e4fd5150b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, куба, в мире
Россия, Куба, В мире
Куба и Россия хотят восстановить туристический обмен, заявил посол в Москве

Посол Гонсалес: Куба и Россия хотят полностью восстановить туристический обмен

© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди с кубинскими флагами в Гаване
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Люди с кубинскими флагами в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Куба и Россия хотят полностью восстановить туристический обмен и работают над этим, рассказал посол республики в РФ Энрике Орта Гонсалес.
"Могу заверить, что взаимное желание наших стран - полностью восстановить туризм. И для этого мы не только стремимся, но и действуем, чтобы достичь полной туристической активности, чтобы отдых на Острове Свободы стал реальностью для каждого российского туриста", - сказал он, выступая на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.
Кубинские власти информировали авиакомпании о том, что нехватка топлива на острове сохранится как минимум до апреля. Из-за невозможности заправки ряд международных авиакомпаний приостановили рейсы на Кубу.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Белый дом готовит сделку с Кубой, выяснили СМИ
9 марта, 13:19
 
РоссияКубаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала