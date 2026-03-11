https://ria.ru/20260311/ksir-2079981176.html
КСИР назвал причину атаки на таиландский сухогруз
КСИР назвал причину атаки на таиландский сухогруз
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударе по двум судам, проигнорировавшим предупреждения иранской стороны, в районе Ормузского пролива. РИА Новости, 11.03.2026
КСИР назвал причину атаки на таиландский сухогруз
КСИР: таиландский сухогруз атакован за незаконное пересечение Ормузского пролива