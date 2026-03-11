Рейтинг@Mail.ru
КСИР назвал причину атаки на таиландский сухогруз
15:21 11.03.2026 (обновлено: 16:00 11.03.2026)
КСИР назвал причину атаки на таиландский сухогруз
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударе по двум судам, проигнорировавшим предупреждения иранской стороны, в районе Ормузского пролива. РИА Новости, 11.03.2026
в мире, иран, ормузский пролив, таиланд
В мире, Иран, Ормузский пролив, Таиланд
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударе по двум судам, проигнорировавшим предупреждения иранской стороны, в районе Ормузского пролива.
"Несколько часов назад контейнеровоз Mayuree Naree (принадлежащий Таиланду - ред.), проигнорировавший предупреждения и попытавшийся незаконно пересечь Ормузский пролив, также был встречен огнем", - отметили в Корпусе стражей.
Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини заявил, что Иран не позволит США, Израилю и их "партнерам" вывезти даже один литр нефти из Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иран будет ударять по целям США и Израиля, до их капитуляции, заявил КСИР
Вчера, 14:28
 
