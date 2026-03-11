КСИР провел самую мощную волну ударов по целям США, заявили в Иране

ТЕГЕРАН, 11 мар — РИА Новости. КСИР нанес мощнейшую с начала конфликта серию ударов по американским и израильским целям, сообщила . нанес мощнейшую с начала конфликта серию ударов по американским и израильским целям, сообщила IRIB

« "Тридцать седьмая волна операции "Правдивое обещание 4" стала самой мощной и грозной с начала войны", — говорится в заявлении.

Целями атаки стали:

центр спутниковой связи на юге Тель-Авива;

военные центры в Беэр-Яаков, в западном Иерусалиме и Хайфе;

объекты в Эрбиле и база ВМС США.

Иранские военные уточнили, что запустили по ним в том числе сверхтяжелые ракеты "Хоррамшахр".

Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.

Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

Накануне КСИР заявил, что выводит атаки на американские и израильские цели на новый уровень, запуская стратегические ракеты "Гадр", "Эмад" и "Фаттах" и гиперзвуковые "Хейбар".