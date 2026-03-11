Рейтинг@Mail.ru
КСИР провел самую мощную волну ударов по целям США, заявили в Иране
09:16 11.03.2026 (обновлено: 10:23 11.03.2026)
КСИР провел самую мощную волну ударов по целям США, заявили в Иране
КСИР провел самую мощную волну ударов по целям США, заявили в Иране
КСИР провел самую мощную волну ударов по целям США, заявили в Иране

IRIB: КСИР провел самую мощную волну ударов по целям США и Израиля

ТЕГЕРАН, 11 мар — РИА Новости. КСИР нанес мощнейшую с начала конфликта серию ударов по американским и израильским целям, сообщила IRIB.
«
"Тридцать седьмая волна операции "Правдивое обещание 4" стала самой мощной и грозной с начала войны", — говорится в заявлении.
Целями атаки стали:
  • центр спутниковой связи на юге Тель-Авива;
  • военные центры в Беэр-Яаков, в западном Иерусалиме и Хайфе;
  • объекты в Эрбиле и база ВМС США.
Иранские военные уточнили, что запустили по ним в том числе сверхтяжелые ракеты "Хоррамшахр".
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.
В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Накануне КСИР заявил, что выводит атаки на американские и израильские цели на новый уровень, запуская стратегические ракеты "Гадр", "Эмад" и "Фаттах" и гиперзвуковые "Хейбар".
Командующий воздушно-космическими силами Маджид Мусави отмечал, что Иран больше не будет бить снарядами с боевой частью менее тонны.
