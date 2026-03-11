Рейтинг@Mail.ru
Для восстановления трафика в Ормузском проливе нужно время, считает эксперт - РИА Новости, 11.03.2026
08:32 11.03.2026
Для восстановления трафика в Ормузском проливе нужно время, считает эксперт
Для восстановления трафика в Ормузском проливе нужно время, считает эксперт - РИА Новости, 11.03.2026
Для восстановления трафика в Ормузском проливе нужно время, считает эксперт
Кризисные ситуации в Ормузском проливе возникали и ранее, и их опыт показывает, что восстановление нормального трафика даже при участии военно-воздушных сил... РИА Новости, 11.03.2026
в мире, ормузский пролив, иран, сша, скотт бессент, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, США, Скотт Бессент, Военная операция США и Израиля против Ирана
Для восстановления трафика в Ормузском проливе нужно время, считает эксперт

Юмашева: восстановление трафика через Ормузский пролив потребует времени

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Кризисные ситуации в Ормузском проливе возникали и ранее, и их опыт показывает, что восстановление нормального трафика даже при участии военно-воздушных сил потребует времени, заявила РИА Новости совладелец страхового брокера Mains Екатерина Юмашева.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) 28 февраля предупредил суда о небезопасности маршрута через Ормузский пролив из-за ударов США, Израиля и ИРИ. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений - высшего совещательного органа исламской республики - Мохсен Резаи 1 марта объявил, что торговля через пролив сейчас невозможна до последующего уведомления.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Ормузский пролив направился караван судов
10 марта, 03:45
Позднее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что американские военные приступят к конвоированию торговых судов через Ормузский пролив через одну-две недели. Как накануне заявил командующий Военно-морскими силами КСИР Ирана Алиреза Тангсири, Иран будет пресекать ракетами и подводными беспилотниками попытки флота США сопроводить танкеры в Ормузском проливе.
"Подобные ситуации уже возникали. Во время ирано-иракской "танкерной войны" 1980-х годов торговые суда сопровождались военными конвоями. Этот опыт показывает, что разблокирование маршрута возможно за счет патрулирования, охраны отдельных районов и защиты коммерческого флота. Однако даже при участии военно-морских сил восстановление нормального трафика занимает время", - заявила Юмашева.
Она напомнила, что Ормузский пролив - это один из ключевых узлов мировой торговли энергоресурсами.
"Через него проходит до 30% морских поставок газа и около 20% нефти, а в обычный день по маршруту идут порядка 300 торговых судов - танкеры, газовозы, контейнеровозы. Любые перебои здесь быстро отражаются на стоимости сырья, а затем и на ценах конечных товаров. Поэтому новости из региона почти мгновенно закладываются в котировки. Рост стоимости нефти тянет за собой фрахт, за ним - страховые ставки, и вся цепочка поставок дорожает одновременно", - сказала эксперт.
"Причины происходящего носят политический характер. Иран, который контролирует северное побережье пролива, традиционно использует ситуацию как инструмент давления на соседние государства и их сотрудничество с США и Израилем. Речь идет в том числе о рисках ударов по портовой инфраструктуре и судам. Даже ограниченные инциденты - страна утверждает об ударах по десяти танкерам - повышают стоимость прохода и заставляют рынок закладывать дополнительную премию за риск", - отметила Юмашева.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп: США будут уничтожать суда, пытающиеся минировать Ормузский пролив
10 марта, 23:20
 
В миреОрмузский проливИранСШАСкотт БессентВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
