Для восстановления трафика в Ормузском проливе нужно время, считает эксперт

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Кризисные ситуации в Ормузском проливе возникали и ранее, и их опыт показывает, что восстановление нормального трафика даже при участии военно-воздушных сил потребует времени, заявила РИА Новости совладелец страхового брокера Mains Екатерина Юмашева.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана ) 28 февраля предупредил суда о небезопасности маршрута через Ормузский пролив из-за ударов США Израиля и ИРИ. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений - высшего совещательного органа исламской республики - Мохсен Резаи 1 марта объявил, что торговля через пролив сейчас невозможна до последующего уведомления.

Позднее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что американские военные приступят к конвоированию торговых судов через Ормузский пролив через одну-две недели. Как накануне заявил командующий Военно-морскими силами КСИР Ирана Алиреза Тангсири, Иран будет пресекать ракетами и подводными беспилотниками попытки флота США сопроводить танкеры в Ормузском проливе.

"Подобные ситуации уже возникали. Во время ирано-иракской "танкерной войны" 1980-х годов торговые суда сопровождались военными конвоями. Этот опыт показывает, что разблокирование маршрута возможно за счет патрулирования, охраны отдельных районов и защиты коммерческого флота. Однако даже при участии военно-морских сил восстановление нормального трафика занимает время", - заявила Юмашева.

Она напомнила, что Ормузский пролив - это один из ключевых узлов мировой торговли энергоресурсами.

"Через него проходит до 30% морских поставок газа и около 20% нефти, а в обычный день по маршруту идут порядка 300 торговых судов - танкеры, газовозы, контейнеровозы. Любые перебои здесь быстро отражаются на стоимости сырья, а затем и на ценах конечных товаров. Поэтому новости из региона почти мгновенно закладываются в котировки. Рост стоимости нефти тянет за собой фрахт, за ним - страховые ставки, и вся цепочка поставок дорожает одновременно", - сказала эксперт.