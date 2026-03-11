Рейтинг@Mail.ru
В Кремле напомнили о цели демилитаризации Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 11.03.2026
В Кремле напомнили о цели демилитаризации Украины
В Кремле напомнили о цели демилитаризации Украины - РИА Новости, 11.03.2026
В Кремле напомнили о цели демилитаризации Украины
Демилитаризация Украины и лишение Киева возможности наносить варварские удары, подобные атаке на Брянск, является одной из целей проводимой спецоперации,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:05:00+03:00
2026-03-11T13:05:00+03:00
В Кремле напомнили о цели демилитаризации Украины

Песков напомнил о демилитаризации Украины как одной из целей СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Демилитаризация Украины и лишение Киева возможности наносить варварские удары, подобные атаке на Брянск, является одной из целей проводимой спецоперации, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Собственно, демилитаризация Киева и лишение Киева возможности наносить такие варварские удары - это является одной из целей СВО", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли военный ответ России на удар ВСУ по Брянску.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Ответ на удар ВСУ по Брянску будут определять военные, заявил Песков
Вчера, 10:07
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевБрянскРоссияДмитрий ПесковАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествия
 
 
