https://ria.ru/20260311/kreml-2079937406.html
В Кремле напомнили о цели демилитаризации Украины
В Кремле напомнили о цели демилитаризации Украины - РИА Новости, 11.03.2026
В Кремле напомнили о цели демилитаризации Украины
Демилитаризация Украины и лишение Киева возможности наносить варварские удары, подобные атаке на Брянск, является одной из целей проводимой спецоперации,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:05:00+03:00
2026-03-11T13:05:00+03:00
2026-03-11T13:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
брянск
россия
дмитрий песков
александр богомаз
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076376181_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_1d683a0d76e39463f39d3c188bac79ae.jpg
https://ria.ru/20260311/peskov-2079880382.html
киев
брянск
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076376181_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9e70bb18be816eda9bbd59c4a61776b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, брянск, россия, дмитрий песков, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Брянск, Россия, Дмитрий Песков, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
В Кремле напомнили о цели демилитаризации Украины
Песков напомнил о демилитаризации Украины как одной из целей СВО