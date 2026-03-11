Рейтинг@Mail.ru
12:34 11.03.2026
В Кремле прокомментировали ограничения интернета в России
В Кремле прокомментировали ограничения интернета в России
Ограничения интернета в России будут вводиться до тех пор, пока нужны меры для обеспечения безопасности россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.03.2026
россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
© Fotolia / Sergey NivensРабота за компьютером
Работа за компьютером
© Fotolia / Sergey Nivens
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ограничения интернета в России будут вводиться до тех пор, пока нужны меры для обеспечения безопасности россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если спрашивать, насколько долго продлятся эти действия - настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан. Думаю, здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное - это обеспечение безопасности", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Решения проблем из-за ограничений связи будут предлагаться, заявил Песков
10 марта, 13:07
 
РоссияДмитрий Песков
 
 
