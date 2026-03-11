https://ria.ru/20260311/kreml-2079926980.html
В Кремле прокомментировали ограничения интернета в России
В Кремле прокомментировали ограничения интернета в России - РИА Новости, 11.03.2026
В Кремле прокомментировали ограничения интернета в России
Ограничения интернета в России будут вводиться до тех пор, пока нужны меры для обеспечения безопасности россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.03.2026
