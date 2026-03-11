Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали думать о MAX, а не о Telegram - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 11.03.2026 (обновлено: 12:08 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/kreml-2079911195.html
В Кремле призвали думать о MAX, а не о Telegram
В Кремле призвали думать о MAX, а не о Telegram - РИА Новости, 11.03.2026
В Кремле призвали думать о MAX, а не о Telegram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал думать о MAX, а не о Telegram. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:55:00+03:00
2026-03-11T12:08:00+03:00
технологии
россия
дмитрий песков
дмитрий киселев
telegram
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260310/max-2079688039.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, дмитрий песков, дмитрий киселев, telegram, мессенджер max
Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Дмитрий Киселев, Telegram, Мессенджер Max
В Кремле призвали думать о MAX, а не о Telegram

Песков призвал думать о MAX, а не о Telegram

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал думать о MAX, а не о Telegram.
Выступая на Всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры", генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о существующих информканалах агентства. "У нашего агентства есть канал в MAX, у нас 542 тысячи подписчиков, более трех миллионов — в Telegram", — сказал он.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
"Хватит думать о Telegram, думайте о MAX", — с улыбкой отреагировал Песков.
"Мы думаем обо всех сферах, где мы можем схлестнуться с нашим супостатом", — ответил Киселев.
Канал РИА Новости на платформе MAX стал лидером с первых же месяцев и первым из СМИ достиг показателя в 500 тысяч подписчиков. Сейчас это четвертый по величине канал на платформе и первый — среди каналов СМИ.
MAX - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Аудитория MAX достигла 100 миллионов пользователей
10 марта, 13:46
 
ТехнологииРоссияДмитрий ПесковДмитрий КиселевTelegramМессенджер Max
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала