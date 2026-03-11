В Кремле призвали думать о MAX, а не о Telegram

"Мы думаем обо всех сферах, где мы можем схлестнуться с нашим супостатом", — ответил Киселев.

Канал РИА Новости на платформе MAX стал лидером с первых же месяцев и первым из СМИ достиг показателя в 500 тысяч подписчиков. Сейчас это четвертый по величине канал на платформе и первый — среди каналов СМИ.