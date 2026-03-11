В Кремле призвали думать о MAX, а не о Telegram

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал думать о MAX, а не о Telegram.
Выступая на Всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры", генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о существующих информканалах агентства. "У нашего агентства есть канал в MAX, у нас 542 тысячи подписчиков, более трех миллионов — в Telegram", — сказал он.
"Хватит думать о Telegram, думайте о MAX", — с улыбкой отреагировал Песков.
"Мы думаем обо всех сферах, где мы можем схлестнуться с нашим супостатом", — ответил Киселев.
Канал РИА Новости на платформе MAX стал лидером с первых же месяцев и первым из СМИ достиг показателя в 500 тысяч подписчиков. Сейчас это четвертый по величине канал на платформе и первый — среди каналов СМИ.
