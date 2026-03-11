https://ria.ru/20260311/kreml-2079903110.html
В военное время в СМИ должна действовать самоцензура, считает Песков
В военное время в СМИ должна действовать самоцензура, считает Песков
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Самоцензура должна действовать в российских медиа в сегодняшних условиях военного времени, когда идет специальная военная операция, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас по объективным причинам количество медиа действительно сокращается, сокращается резко. Действует и должна действовать самоцензура в СМИ, должна действовать принудительная цензура в СМИ. Это обязательно. Время военное", - сказал Песков
во время конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры".
Он подчеркнул, что рано или поздно этот период закончится, и тогда нужно будет создавать стимулы, инструментарий для поддержки СМИ, а также условия для их роста.