https://ria.ru/20260311/kreml-2079897201.html
В Кремле заявили об упадке частных медиа в России
В Кремле заявили об упадке частных медиа в России - РИА Новости, 11.03.2026
В Кремле заявили об упадке частных медиа в России
Частные медиа в России находятся в упадке, перед страной стоит большая задача по созданию условий для их развития, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:07:00+03:00
2026-03-11T11:07:00+03:00
2026-03-11T11:07:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
https://ria.ru/20251126/peskov-2057807328.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле заявили об упадке частных медиа в России
Песков заявил об упадке частных медиа в России