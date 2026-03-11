В Кремле заявили об упадке частных медиа в России

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Частные медиа в России находятся в упадке, перед страной стоит большая задача по созданию условий для их развития, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что без развития частных медиа и без повышения уровня зарплат сфера журналистики будет терять кадры. При этом рост доходов приведет к повышению квалификации соискателей.