Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Самолет "России", летевший из Красноярска в Якутск, вернулся на аэродром вылета из-за индикации работы одной из систем, приземление прошло благополучно, сообщили в авиакомпании.

"Командир воздушного судна, выполняющего рейс FV2455 Красноярск-Якутск 11 марта, принял решение о возвращении в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта. Посадка выполнена благополучно в 13.44 по местному времени (09.44 мск - ред.)", - говорится в сообщении.