Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился - РИА Новости, 11.03.2026
11:01 11.03.2026
Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился
Самолет "России", летевший из Красноярска в Якутск, вернулся на аэродром вылета из-за индикации работы одной из систем, приземление прошло благополучно,... РИА Новости, 11.03.2026
красноярск
якутск
происшествия
красноярск
якутск
красноярск, якутск, происшествия
Красноярск, Якутск, Происшествия
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Самолет "России", летевший из Красноярска в Якутск, вернулся на аэродром вылета из-за индикации работы одной из систем, приземление прошло благополучно, сообщили в авиакомпании.
"Командир воздушного судна, выполняющего рейс FV2455 Красноярск-Якутск 11 марта, принял решение о возвращении в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта. Посадка выполнена благополучно в 13.44 по местному времени (09.44 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
Следовавший из Индии самолет Air India Express совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Самолет, следовавший из Индии, совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
Красноярск Якутск Происшествия
 
 
