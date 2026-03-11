https://ria.ru/20260311/krasnojarsk-2079895746.html
Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился
Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился - РИА Новости, 11.03.2026
Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился
Самолет "России", летевший из Красноярска в Якутск, вернулся на аэродром вылета из-за индикации работы одной из систем, приземление прошло благополучно,... РИА Новости, 11.03.2026
красноярск
якутск
происшествия
красноярск
якутск
Новости
ru-RU
Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился
Самолет, летевший из Красноярска в Якутск, приземлился в аэропорту вылета