В Краснодаре обломки БПЛА нашли рядом с жилым домом

Обломки БПЛА обнаружили рядом с многоквартирным жилым домом в Прикубанском округе Краснодара, пострадавших нет, сообщил региональный оперштаб. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:48:00+03:00
2026-03-11T16:48:00+03:00
2026-03-11T16:48:00+03:00
