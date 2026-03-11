Источник: основатель Readovka не признал вину в хищении у Минобороны

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Основатель издания Readovka Алексей Костылев не признал вину по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
"Костылеву было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признал", - рассказал собеседник агентства.
Как стало известно из озвученных в суде следователем и прокурором данных, Костылеву вменяется хищение более одного миллиарда рублей у Минобороны РФ на многомиллиардном контракте, который касается поставок БПЛА. Следователь подчеркивала, что имело место неисполнение обязательств по госконтрактам. Костылев свое отношение к делу не выразил, только просил его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме.
Основатель Readovka Костылев покинул издание, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.
