Источник: основатель Readovka не признал вину в хищении у Минобороны - РИА Новости, 11.03.2026
13:42 11.03.2026 (обновлено: 13:47 11.03.2026)
Источник: основатель Readovka не признал вину в хищении у Минобороны
Источник: основатель Readovka не признал вину в хищении у Минобороны

Основатель издания Readovka Костылев
Основатель издания Readovka Костылев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Основатель издания Readovka Костылев. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Основатель издания Readovka Алексей Костылев не признал вину по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
"Костылеву было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признал", - рассказал собеседник агентства.
Тверской суд Москвы в конце февраля арестовал Костылева на два месяца, тогда он находился в статусе подозреваемого.
Как стало известно из озвученных в суде следователем и прокурором данных, Костылеву вменяется хищение более одного миллиарда рублей у Минобороны РФ на многомиллиардном контракте, который касается поставок БПЛА. Следователь подчеркивала, что имело место неисполнение обязательств по госконтрактам. Костылев свое отношение к делу не выразил, только просил его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме.
Основатель Readovka Костылев покинул издание, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.
Алексей Костылев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Основателю Readovka Костылеву грозит до десяти лет лишения свободы
27 февраля, 14:12
27 февраля, 14:12
 
