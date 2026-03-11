Вирусолог рассказала, когда проще всего заразиться корью

ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Заразиться корью проще всего в холодное время года, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

"Сезонность - чаще холодное время года, так как вирус более эффективно передается зимой", - сказала Компанец.