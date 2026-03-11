Рейтинг@Mail.ru
Вирусолог рассказала, когда проще всего заразиться корью - РИА Новости, 11.03.2026
02:42 11.03.2026
Вирусолог рассказала, когда проще всего заразиться корью
Вирусолог рассказала, когда проще всего заразиться корью - РИА Новости, 11.03.2026
Вирусолог рассказала, когда проще всего заразиться корью
Заразиться корью проще всего в холодное время года, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины... РИА Новости, 11.03.2026
общество
дальневосточный федеральный университет
здоровье - общество
россия
https://ria.ru/20260308/simptomy-2079330738.html
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество, россия
Общество, Дальневосточный федеральный университет, Здоровье - Общество, Россия
Вирусолог рассказала, когда проще всего заразиться корью

РИА Новости: врач Компанец рассказала, что заболеть корью проще в холодное время

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник делает пациенту прививку вакциной от кори
Медицинский работник делает пациенту прививку вакциной от кори - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский работник делает пациенту прививку вакциной от кори. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Заразиться корью проще всего в холодное время года, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
"Сезонность - чаще холодное время года, так как вирус более эффективно передается зимой", - сказала Компанец.
По ее словам, вирус очень быстро передается от человека к человеку по воздуху. Но правильная вакцинация от кори защищает надолго.
Девочка, больная корью - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вирусолог назвала основные симптомы кори
8 марта, 09:05
 
ОбществоДальневосточный федеральный университетЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
