Российская миссия в ООН осудила атаку, затронувшую консульство в Исфахане
18:28 11.03.2026 (обновлено: 19:00 11.03.2026)
Российская миссия в ООН осудила атаку, затронувшую консульство в Исфахане
Российская миссия в ООН осудила атаку, затронувшую консульство в Исфахане
Российская миссия в ООН осудила атаку, затронувшую консульство в Исфахане

Миссия РФ в ООН осудила повреждение консульства России в Исфахане

© Фото : МИД РоссииПовреждения консульства РФ в иранском Исфахане после удара
© Фото : МИД России
Повреждения консульства РФ в иранском Исфахане после удара
ООН, 11 мар – РИА Новости. Зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева, комментируя убийство иранских дипломатов в Иране и атаку, затронувшую генконсульство РФ в иранском Исфахане, заявила, что Россия осуждает все нападения на диппредставительства, где бы они ни происходили.
"Восьмого марта были убиты четверо сотрудников посольства Ирана в Бейруте. Вчера под удар попало генконсульство РФ в Исфахане. Осуждаем все нападения на диппредставительства, где бы они ни происходили", – сказала она в ходе заседания СБ ООН.
Разрушенный Дом русской культуры в Ливане - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Израиль нанес удар по Русскому дому в Ливане
9 марта, 16:16
 
