Назван регион, где производится больше всего колбасы в России
Больше всего колбасы в России в 2025 году произвела Владимирская область, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. РИА Новости, 11.03.2026
экономика
