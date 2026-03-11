Рейтинг@Mail.ru
Назван регион, где производится больше всего колбасы в России - РИА Новости, 11.03.2026
01:36 11.03.2026
Назван регион, где производится больше всего колбасы в России
Назван регион, где производится больше всего колбасы в России
Больше всего колбасы в России в 2025 году произвела Владимирская область, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. РИА Новости, 11.03.2026
РИА Новости: Владимирская область стала лидером по производству колбасы в России

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Больше всего колбасы в России в 2025 году произвела Владимирская область, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
В регионе было выпущено 354,3 тысячи тонн, или 14,1% всей произведенной в стране колбасы.
Ночная Москва - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Названы регионы-лидеры по качеству жизни
24 февраля, 00:37
Второе место заняла Москва, где за год производство составило 303,7 тысячи тонн, или 12,1%. Тройку замкнула Московская область - 294,2 тысячи тонн, или 11,7%.
В пятерку также вошли Мордовия - там выпуск достиг 168,9 тысячи тонн, что составляет 6,7% от всего производства в стране, и Смоленская область - 104,9 тысячи тонн (4,2%).
Всего в России в прошлом году было произведено 2,5 миллиона тонн колбасы.
Копченная колбаса - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Врач назвала допустимую порцию колбасы
18 декабря 2025, 04:27
 
