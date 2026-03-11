Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, можно ли пить напитки в транспорте
14:27 11.03.2026
Юрист рассказал, можно ли пить напитки в транспорте
Юрист рассказал, можно ли пить напитки в транспорте
общество, россия
Юрист рассказал, можно ли пить напитки в транспорте

Юрист Салкин: за незакрытый стакан кофе в транспорте можно получить штраф

© Getty Images / urbazonДевушка с кофе в поезде
Девушка с кофе в поезде - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Getty Images / urbazon
Девушка с кофе в поезде. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россиянам может грозить штраф в одну тысячу рублей за распитие кофе из стакана без крышечки в общественном транспорте, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин.
По его словам, единого запрета употреблять безалкогольные напитки в транспорте нет, однако перевозчик может устанавливать отдельные правила, которые связаны с тем, чтобы во время движения человек не испачкал других пассажиров.
"Вопрос, конечно, спорный, может ли испортить одежду соседа кофе, который находится в стаканчике с закрытой крышечкой. Судебной практики по нему еще нет. Теоретически факт нахождения напитка в транспорте может быть расценен как нарушение. За это грозит штраф в размере одной тысячи рублей или предупреждение. Шансы быть оштрафованными выше у тех, кто пьет кофе в общественном транспорте из стакана без крышечки. В остальных случаях, думаю, никакого нарушения не будет", - сказал Салкин в беседе с NEWS.ru.
Автомобили во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Москвичам назвали способ выгодно ездить в транспорте
22 февраля, 03:08
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
