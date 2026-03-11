https://ria.ru/20260311/kofe-2079965644.html
Юрист рассказал, можно ли пить напитки в транспорте
Россиянам может грозить штраф в одну тысячу рублей за распитие кофе из стакана без крышечки в общественном транспорте, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. РИА Новости, 11.03.2026
общество
россия
россия
2026
общество, россия
Юрист Салкин: за незакрытый стакан кофе в транспорте можно получить штраф
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Россиянам может грозить штраф в одну тысячу рублей за распитие кофе из стакана без крышечки в общественном транспорте, заявил NEWS.ru
юрист Михаил Салкин.
По его словам, единого запрета употреблять безалкогольные напитки в транспорте нет, однако перевозчик может устанавливать отдельные правила, которые связаны с тем, чтобы во время движения человек не испачкал других пассажиров.
"Вопрос, конечно, спорный, может ли испортить одежду соседа кофе, который находится в стаканчике с закрытой крышечкой. Судебной практики по нему еще нет. Теоретически факт нахождения напитка в транспорте может быть расценен как нарушение. За это грозит штраф в размере одной тысячи рублей или предупреждение. Шансы быть оштрафованными выше у тех, кто пьет кофе в общественном транспорте из стакана без крышечки. В остальных случаях, думаю, никакого нарушения не будет", - сказал Салкин в беседе с NEWS.ru.