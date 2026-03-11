Рейтинг@Mail.ru
КНДР провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца
01:03 11.03.2026 (обновлено: 10:57 11.03.2026)
КНДР провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца
КНДР провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца - РИА Новости, 11.03.2026
КНДР провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца
КНДР во вторник провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца "Чвэ Хён", за испытаниями наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, передает... РИА Новости, 11.03.2026
в мире, кндр, ким чен ын, корейская народная армия
В мире, КНДР, Ким Чен Ын, Корейская народная армия
КНДР провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца

КНДР провела пуск стратегических крылатых ракет с эсминца "Чвэ Хен"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. КНДР во вторник провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца "Чвэ Хён", за испытаниями наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"В рамках продолжающихся испытаний для оценки способности эсминца "Чвэ Хён" ВМС Корейской Народной Армии к выполнению операций 10 марта произведен очередной испытательный пуск стратегических крылатых ракет. Товарищ Ким Чен Ын по видеосвязи наблюдал за испытательным пуском ракет", - пишет агентство.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на военном параде в честь девятого съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Ким Чен Ын приказал оснастить ВМС КНДР ядерным оружием
26 февраля, 10:48
 
В мире, КНДР, Ким Чен Ын, Корейская народная армия
 
 
