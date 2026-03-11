https://ria.ru/20260311/kndr-2079826395.html
КНДР провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца
КНДР провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца - РИА Новости, 11.03.2026
КНДР провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца
КНДР во вторник провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца "Чвэ Хён", за испытаниями наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, передает... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T01:03:00+03:00
2026-03-11T01:03:00+03:00
2026-03-11T10:57:00+03:00
в мире
кндр
ким чен ын
корейская народная армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079898035_0:27:1000:590_1920x0_80_0_0_b12353c4e3046586d1049c37276957ab.jpg
https://ria.ru/20260226/chen-2076825597.html
кндр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079898035_116:0:1000:663_1920x0_80_0_0_60c3ad728b983717fc88a95b06a9b062.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр, ким чен ын, корейская народная армия
В мире, КНДР, Ким Чен Ын, Корейская народная армия
КНДР провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца
КНДР провела пуск стратегических крылатых ракет с эсминца "Чвэ Хен"