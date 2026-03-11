Роспотребнадзор назвал сроки начала сезона активности клещей в России

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сезон активности клещей в России начнется в третьей декаде марта, а пик их активности придется на период с конца мая до середины июня, сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно сообщению, активность клещей в России обычно начинается в третьей декаде марта, но сроки варьируются по регионам в зависимости от высоты снежного покрова и весенней погоды. Пик активности, как правило, приходится на период с конца мая до середины июня, однако в каждом субъекте России он наступает по-разному.