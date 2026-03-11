Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор назвал сроки начала сезона активности клещей в России - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/kleschi-2079822616.html
Роспотребнадзор назвал сроки начала сезона активности клещей в России
Роспотребнадзор назвал сроки начала сезона активности клещей в России - РИА Новости, 11.03.2026
Роспотребнадзор назвал сроки начала сезона активности клещей в России
Сезон активности клещей в России начнется в третьей декаде марта, а пик их активности придется на период с конца мая до середины июня, сообщили в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T00:32:00+03:00
2026-03-11T00:32:00+03:00
россия
краснодарский край
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838587_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_9acead42325e281279065fa384b0be65.jpg
https://ria.ru/20260310/komar-2079760918.html
https://ria.ru/20260222/kleschi-2076042888.html
россия
краснодарский край
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838587_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_65a182e43a7c050d3f099414b3e43172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Краснодарский край, Республика Крым, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор назвал сроки начала сезона активности клещей в России

Роспотребнадзор: сезон активности клещей в России начнется в конце марта

CC BY 2.0 / Lennart Tange / Черноногий клещ Ixodes scapularis
Черноногий клещ Ixodes scapularis - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
CC BY 2.0 / Lennart Tange /
Черноногий клещ Ixodes scapularis. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сезон активности клещей в России начнется в третьей декаде марта, а пик их активности придется на период с конца мая до середины июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Начало активности клещей в России ожидается в третьей декаде марта", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Комар - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Роспотребнадзор прокомментировал возможное нашествие комаров и клещей
Вчера, 17:28
Согласно сообщению, активность клещей в России обычно начинается в третьей декаде марта, но сроки варьируются по регионам в зависимости от высоты снежного покрова и весенней погоды. Пик активности, как правило, приходится на период с конца мая до середины июня, однако в каждом субъекте России он наступает по-разному.
Как рассказали в пресс-службе, с начала 2026 года в 19 регионах РФ зарегистрировано около 100 обращений пострадавших от укусов клещей – в 1,5 раза меньше, чем в 2025 году. Почти половина случаев зафиксирована в Краснодарском крае и Республике Крым.
Кроме того, в РФ эндемичными по клещевому энцефалиту являются 49 регионов. В группу высокого эпидемиологического риска на основе анализа заболеваемости включены 17 субъектов: Костромская, Вологодская, Архангельская, Кировская, Тюменская, Томская, Новосибирская, Иркутская области, Республики Карелия, Тыва, Алтай, Хакасия, Бурятия, Удмуртия, а также Пермский, Красноярский и Забайкальский края, добавили в ведомстве.
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Россиян предупредили о ранней атаке клещей после снежной зимы
22 февраля, 06:16
 
РоссияКраснодарский крайРеспублика КрымФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала