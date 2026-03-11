https://ria.ru/20260311/kladbische-2080040327.html
В Гданьске кладбище советских воинов осквернили нацистскими лозунгами
В Гданьске кладбище советских воинов осквернили нацистскими лозунгами - РИА Новости, 11.03.2026
В Гданьске кладбище советских воинов осквернили нацистскими лозунгами
Кладбище советских воинов в Гданьске было осквернено лозунгами, прославляющими украинских нацистов, сообщает посольство России в Польше. РИА Новости, 11.03.2026
ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Кладбище советских воинов в Гданьске было осквернено лозунгами, прославляющими украинских нацистов, сообщает посольство России в Польше.
"Посольству России
в Польше
стало известно об акте вандализма на кладбище советских воинов в Гданьске
, на котором похоронено более 3 тысяч советских военнослужащих, погибших в годы Второй Мировой войны", - говорится в сообщении диппредставительства.
В посольстве уточнили, что на центральный элемент кладбища - дугообразную бетонную стену с барельефами и памятными досками - были нанесены недопустимые надписи и символы, прославляющие украинских нацистов.
Посольство направило письмо протеста польским властям с требованием привести мемориальный объект в первоначальный вид, найти и наказать виновных, а также не допускать подобного в будущем.