Рейтинг@Mail.ru
В Гданьске кладбище советских воинов осквернили нацистскими лозунгами - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 11.03.2026 (обновлено: 18:58 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/kladbische-2080040327.html
В Гданьске кладбище советских воинов осквернили нацистскими лозунгами
В Гданьске кладбище советских воинов осквернили нацистскими лозунгами - РИА Новости, 11.03.2026
В Гданьске кладбище советских воинов осквернили нацистскими лозунгами
Кладбище советских воинов в Гданьске было осквернено лозунгами, прославляющими украинских нацистов, сообщает посольство России в Польше. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:27:00+03:00
2026-03-11T18:58:00+03:00
в мире
гданьск
россия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080039193_0:173:1200:848_1920x0_80_0_0_f04217bd2958df4ba9c3930974473329.jpg
https://ria.ru/20260304/krym-2078515713.html
гданьск
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080039193_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_8a0e15cd01aae116072537b728595b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гданьск, россия, польша
В мире, Гданьск, Россия, Польша
В Гданьске кладбище советских воинов осквернили нацистскими лозунгами

В Гданьске кладбище советским воинам осквернили нацистскими лозунгами украинцев

CC BY-SA 3.0 / Yanek / Gdańsk, Cmentarz Żołnierzy RadzieckichКладбище советских солдат в Гданьске
Кладбище советских солдат в Гданьске - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
CC BY-SA 3.0 / Yanek / Gdańsk, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich
Кладбище советских солдат в Гданьске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Кладбище советских воинов в Гданьске было осквернено лозунгами, прославляющими украинских нацистов, сообщает посольство России в Польше.
"Посольству России в Польше стало известно об акте вандализма на кладбище советских воинов в Гданьске, на котором похоронено более 3 тысяч советских военнослужащих, погибших в годы Второй Мировой войны", - говорится в сообщении диппредставительства.
В посольстве уточнили, что на центральный элемент кладбища - дугообразную бетонную стену с барельефами и памятными досками - были нанесены недопустимые надписи и символы, прославляющие украинских нацистов.
Посольство направило письмо протеста польским властям с требованием привести мемориальный объект в первоначальный вид, найти и наказать виновных, а также не допускать подобного в будущем.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Крыму туристов оштрафовали за осквернение Обелиска Славы
4 марта, 16:33
 
В миреГданьскРоссияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала