В Гданьске кладбище советских воинов осквернили нацистскими лозунгами

ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Кладбище советских воинов в Гданьске было осквернено лозунгами, прославляющими украинских нацистов, сообщает посольство России в Польше.

"Посольству России Польше стало известно об акте вандализма на кладбище советских воинов в Гданьске , на котором похоронено более 3 тысяч советских военнослужащих, погибших в годы Второй Мировой войны", - говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве уточнили, что на центральный элемент кладбища - дугообразную бетонную стену с барельефами и памятными досками - были нанесены недопустимые надписи и символы, прославляющие украинских нацистов.