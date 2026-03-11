Рейтинг@Mail.ru
В Китае братья-тройняшки сыграли свадьбу в один день
07:32 11.03.2026
В Китае братья-тройняшки сыграли свадьбу в один день
В Китае братья-тройняшки сыграли свадьбу в один день
Никогда не разлучавшиеся братья-тройняшки из города Шанцю китайской провинции Хэнань, сыграв свадьбу в один день, вызвали настоящий ажиотаж в социальных сетях,... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
хэнань
китай
юньнань
хэнань
китай
юньнань
в мире, хэнань, китай, юньнань
В Китае братья-тройняшки сыграли свадьбу в один день

ПЕКИН, 11 мар – РИА Новости. Никогда не разлучавшиеся братья-тройняшки из города Шанцю китайской провинции Хэнань, сыграв свадьбу в один день, вызвали настоящий ажиотаж в социальных сетях, сообщает новостной портал "Цзюпай синьвэнь".
Тройняшки с распространенной в Китае фамилией Ван происходят из обычной семьи и никогда не разлучались. Один из братьев рассказал местными СМИ, что у их семьи никогда не было большого достатка, в детстве все трое спали в одной кровати, мать всегда покупала им одинаковую одежду, они учились в одном классе, а став взрослыми, устроились работать в одну компанию.
Майя Хромых и Адьян Питкеев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Самая шокирующая свадьба: ученики Тутберидзе устроили "Санта-Барбару"
27 февраля, 17:45
Тройняшки и дома, и в школе, и на работе, и по дороге на работу и с нее всегда были вместе. Все три парня состояли в достаточно продолжительных отношениях: старший три года встречался с девушкой из провинции Юньнань, средний четыре года был с девушкой из провинции Гуйчжоу, а младший сын более двух лет встречался с девушкой из родного города.
Все три сына были готовы жениться, поэтому родители и предложили им сделать это в один день, потому что так будет и торжественно, и весело, и сделает этот день еще более запоминающимся. Невесты и их семьи с радостью согласились, и церемония состоялась 28 февраля в городе Шанцю в присутствии родных и друзей трех пар.
Видео со свадьбы завирусилось в китайских социальных сетях, пользователи оставили много позитивных комментариев. Один из пользователей отметил, что "расти вместе, а теперь и создавать семьи в один день, это, наверное, самое прекрасное братство!", другой написал, что в этой ситуации "родители — самые большие победители, потому что организовать сразу три свадьбы - это невероятно эффективно!", при этом некоторые пользователи шутили на тему того, что у братьев, наверное, и дети родятся в один день.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Китае девушка, купившая "страховку любви", получит 1,4 тысячи долларов
13 января, 09:25
 
В миреХэнаньКитайЮньнань
 
 
