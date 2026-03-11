В Китае братья-тройняшки сыграли свадьбу в один день

Все три сына были готовы жениться, поэтому родители и предложили им сделать это в один день, потому что так будет и торжественно, и весело, и сделает этот день еще более запоминающимся. Невесты и их семьи с радостью согласились, и церемония состоялась 28 февраля в городе Шанцю в присутствии родных и друзей трех пар.

Видео со свадьбы завирусилось в китайских социальных сетях, пользователи оставили много позитивных комментариев. Один из пользователей отметил, что "расти вместе, а теперь и создавать семьи в один день, это, наверное, самое прекрасное братство!", другой написал, что в этой ситуации "родители — самые большие победители, потому что организовать сразу три свадьбы - это невероятно эффективно!", при этом некоторые пользователи шутили на тему того, что у братьев, наверное, и дети родятся в один день.