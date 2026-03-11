Рейтинг@Mail.ru
В Киеве мошенники через колл-центры продавали фальшивые документы ЕС
19:15 11.03.2026
В Киеве мошенники через колл-центры продавали фальшивые документы ЕС
В Киеве мошенники через колл-центры продавали фальшивые документы ЕС
Правоохранительные органы Украины пресекли работу сети колл-центров в Киеве, через которые мошенники продавали поддельные документы стран Евросоюза, сообщил... РИА Новости, 11.03.2026
украина
киев
в мире
украина
киев
украина, киев, в мире
Украина, Киев, В мире
В Киеве мошенники через колл-центры продавали фальшивые документы ЕС

В Киеве пресекли деятельность колл-центров по продаже поддельных документов ЕС

Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы Украины пресекли работу сети колл-центров в Киеве, через которые мошенники продавали поддельные документы стран Евросоюза, сообщил офис украинского генерального прокурора.
"В столице разоблачена и пресечена деятельность колл-центров, через которые наладили схему продажи поддельных документов стран Европейского Союза. При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева семи жителям столицы сообщено о подозрении в мошенничестве. На желающих получить европейские документы подозреваемые заработали не менее 400 тысяч евро", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что речь идет об удостоверениях водителя, ВНЖ и других документах, которые выдавались за официальные. Основными клиентами мошенников были граждане Украины, находящиеся за границей, а также граждане европейских государств и иностранцы. По данным ведомства, в частности, латвийское водительское удостоверение стоило около 1,7 тысячи долларов.
Сообщается, что деньги за документы клиенты перечисляли на банковский счет, открытый в одной из стран Европы, а также на криптокошельки.
Главное управление национальной полиции в Киеве добавило, что мошенники обманули по меньшей мере 150 граждан, а для поиска клиентов создавали сайты выдуманных компаний, на которых предлагали якобы легальное оформление документов других государств. По информации полиции, к организации схемы причастны семеро мужчин в возрасте от 18 до 39 лет, жители разных регионов Украины.
Сообщается, что им предъявлены обвинения по уголовной статье о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
