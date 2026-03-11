В Киеве мошенники через колл-центры продавали фальшивые документы ЕС

Главное управление национальной полиции в Киеве добавило, что мошенники обманули по меньшей мере 150 граждан, а для поиска клиентов создавали сайты выдуманных компаний, на которых предлагали якобы легальное оформление документов других государств. По информации полиции, к организации схемы причастны семеро мужчин в возрасте от 18 до 39 лет, жители разных регионов Украины.