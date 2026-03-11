На Украине суд продлил арест депутату Шуфричу

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 мая обвиняемому в госизмене депутату Верховной рады Нестору Шуфричу, сообщил в среду украинский телеканал "Общественное".
"Шевченковский районный суд Киева 11 марта продлил содержание под стражей для народного депутата от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Нестору Шуфричу, которого обвиняют в госизмене. Политик будет находиться в СИЗО до девятого мая", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Сообщается, что сумму залога в качестве альтернативы нахождению в СИЗО Шуфричу не изменили.
Киевский апелляционный суд в январе одобрил решение об изменении меры пресечения депутату Рады Нестору Шуфричу - он сможет покинуть СИЗО после внесения залога в размере 776 тысяч долларов.
В сентябре 2023 года Шуфричу предъявили обвинение в госизмене, после чего суд в Киеве арестовал депутата без права внесения залога.
Шуфрич ранее заявлял, что в вину ему ставят несколько депутатских запросов по похищению экс-судьи Николая Чауса в 2021 году. По его словам, в публичных запросах и ответах правоохранители увидели преступление. Он отмечал, что ранее к нему приходили представители правоохранительных органов и пытались отнять его бизнес в обмен на свободу.