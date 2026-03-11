На Украине суд продлил арест депутату Шуфричу

Киевский апелляционный суд в январе одобрил решение об изменении меры пресечения депутату Рады Нестору Шуфричу - он сможет покинуть СИЗО после внесения залога в размере 776 тысяч долларов.

В сентябре 2023 года Шуфричу предъявили обвинение в госизмене, после чего суд в Киеве арестовал депутата без права внесения залога.