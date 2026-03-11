Рейтинг@Mail.ru
"Ядерный ответ". Поступок Киева против России вызвал возмущение на Западе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 11.03.2026 (обновлено: 19:46 11.03.2026)
"Ядерный ответ". Поступок Киева против России вызвал возмущение на Западе
Член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X осудил атаку ВСУ на Брянск и втягивание НАТО в конфликт с Россией. РИА Новости, 11.03.2026
"Ядерный ответ". Поступок Киева против России вызвал возмущение на Западе

Мема: атака ВСУ на Брянск знаменует собой колоссальную эскалацию

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X осудил атаку ВСУ на Брянск и втягивание НАТО в конфликт с Россией.
«

"Украинская атака на Брянск ракетами Storm Shadow знаменует собой колоссальную эскалацию опосредованной войны против России. Киевский режим продолжает стратегию втягивания Североатлантического альянса в прямой конфликт с Россией в надежде, что это поможет не проиграть", — написал он.

10 марта, 21:27
Жительница Брянска рассказала о первых минутах после ракетного удара ВСУ
10 марта, 21:27
По его словам, для ударов Киев использует западное оружие, за что может последовать ответ.
«

"Россия может нанести ядерный ответ в соответствии с новой ядерной доктриной, но пока этого не сделала, потому что воюет не против украинского народа, а исключительно против киевского режима", — отметил политик.

При этом Европа продолжает враждебные действия против Москвы, добавил Мема. Из-за этого мир находится на пороге новой, непредсказуемой эскалации между НАТО и Россией, резюмировал он.
ВСУ накануне ударили по Брянску британскими ракетами Storm Shadow. Погибли шесть человек, еще 42 получили ранения. СК признал произошедшее терактом, в регионе объявили 11 марта днем траура.
Киев взял ответственность за теракт. Комментируя произошедшее, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации выступают против ударов по гражданским лицам и объектам.
Storm Shadow — малозаметные крылатые ракеты воздушного базирования, созданные Британией и Францией. Дальность поражения — от 250 до 560 километров, запускаются с самолетов. Лондон передает их ВСУ с 2023 года.
Киев применял Storm Shadow для террористических ударов по ДНР, Курской и Белгородской областям.
ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии, заявил Песков
ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии, заявил Песков
Вчера, 12:33
 
