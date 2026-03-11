Рейтинг@Mail.ru
Киев применяет все более изощренные методы для атак, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2026
12:39 11.03.2026
Киев применяет все более изощренные методы для атак, заявил Песков
Киев применяет все более изощренные методы для атак, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Киев применяет все более изощренные методы для атак, поэтому России необходимы все более технологичные меры для обеспечения безопасности граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По мере того, как киевский режим применяет все более изощренные методы для атак, необходимы более технологичные меры ответные с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с ограничением интернета в стране.
Конкретики о новом раунде переговоров по Украине пока нет, заявил Песков
В миреРоссияКиевДмитрий Песков
 
 
