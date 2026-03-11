"Киев будет молиться": на Западе рассказали, что произошло из-за Ирана

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке произошел в наиболее неподходящий для Украины момент, из-за чего она может лишиться западных поставок оружия и пойти на еще большие уступки России на предстоящих переговорах, пишет британская газета Telegraph.
"Украина пострадает. Пока Россия продолжает получать деньги, а внимание мирового сообщества сфокусировано на другом регионе, Киев будет молиться о том, чтобы конфликт (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) закончился", — указывается в материале.
По словам автора, такое развитие событий может оказать прямое влияние на ход всего украинского кризиса.
"Это дает Москве возможность действовать. Экономический подъем и сокращение поставок военной техники на Украину могут позволить Москве продвинуться на поле боя, после чего она сможет требовать от Киева больших уступок на будущих переговорах. <…> Кроме того, теперь поставки (западного оружия на Украину. — Прим. ред.), скорее всего, будут еще больше сокращены", — полагает он.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.