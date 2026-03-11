"Киев будет молиться": на Западе рассказали, что произошло из-за Ирана

«

"Это дает Москве возможность действовать. Экономический подъем и сокращение поставок военной техники на Украину могут позволить Москве продвинуться на поле боя, после чего она сможет требовать от Киева больших уступок на будущих переговорах. <…> Кроме того, теперь поставки (западного оружия на Украину. — Прим. ред.), скорее всего, будут еще больше сокращены", — полагает он.