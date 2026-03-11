Рейтинг@Mail.ru
"Киев будет молиться": на Западе рассказали, что произошло из-за Ирана
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:58 11.03.2026
"Киев будет молиться": на Западе рассказали, что произошло из-за Ирана
"Киев будет молиться": на Западе рассказали, что произошло из-за Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
"Киев будет молиться": на Западе рассказали, что произошло из-за Ирана
Конфликт на Ближнем Востоке произошел в наиболее неподходящий для Украины момент, из-за чего она может лишиться западных поставок оружия и пойти на еще большие... РИА Новости, 11.03.2026
"Киев будет молиться": на Западе рассказали, что произошло из-за Ирана

Telegraph: атаки на Иран могут вынудить Запад сократить поставки оружия Киеву

Последствия атаки в Тегеране, Иран
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / ISNA/Alireza Sotakbar
Последствия атаки в Тегеране, Иран
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке произошел в наиболее неподходящий для Украины момент, из-за чего она может лишиться западных поставок оружия и пойти на еще большие уступки России на предстоящих переговорах, пишет британская газета Telegraph.
«
"Украина пострадает. Пока Россия продолжает получать деньги, а внимание мирового сообщества сфокусировано на другом регионе, Киев будет молиться о том, чтобы конфликт (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) закончился", — указывается в материале.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Уже на этой неделе". Происходящее с Украиной вызвало панику на Западе
9 марта, 09:25
По словам автора, такое развитие событий может оказать прямое влияние на ход всего украинского кризиса.
«
"Это дает Москве возможность действовать. Экономический подъем и сокращение поставок военной техники на Украину могут позволить Москве продвинуться на поле боя, после чего она сможет требовать от Киева больших уступок на будущих переговорах. <…> Кроме того, теперь поставки (западного оружия на Украину. — Прим. ред.), скорее всего, будут еще больше сокращены", — полагает он.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
На Западе предупредили о ловушке для Зеленского
8 марта, 04:34
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала