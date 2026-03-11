Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" объявила о новой операции против Израиля
23:09 11.03.2026
"Хезболла" объявила о новой операции против Израиля
"Хезболла" объявила о новой операции против Израиля - РИА Новости, 11.03.2026
"Хезболла" объявила о новой операции против Израиля
Ливанское движение "Хезболлах" объявило о начале новой операции против Израиля под названием "Аль-Асф аль-Маакуль" ("Съеденные листья")
"Хезболла" объявила о новой операции против Израиля

"Хезболла" объявила о новой операции против Израиля "Аль-Асф аль-Маакуль"

БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" объявило о начале новой операции против Израиля под названием "Аль-Асф аль-Маакуль" ("Съеденные листья"), следует из опубликованного движением заявления.
"Исламское сопротивление объявляет о начале операции "Аль-Асф аль-Маакуль",- говорится в заявлении "Хезболлах".
После публикации заявления корреспондент РИА Новости передал, что израильская авиация начала наносить удары по южному пригороду Бейрута, менее чем за 15 минут нанесла около восьми ударов по разным районам, при этом в небе над ливанской столицей продолжают находиться беспилотники на низкой высоте.
В свою очередь, со стороны Ливана, по данным телеканала Al-Hadath, движение выпустило более 100 ракет в направлении Израиля.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1 444 получили ранения, около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.
Заголовок открываемого материала